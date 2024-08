Follia di Corona: “Ciccione” a uno del pubblico, patatrac sul palco

Bufera su Fabrizio Corona che, chiamato a presiedere un deejay set a Cavarzere, comune in provincia di Venezia, non appena è salito sul palco se l’è presa con uno spettatore, dandogli del “ciccione” davanti a tutti e sostenendo che in precedenza l’uomo gli abbia dato dello “scemo”. L’ex re dei paparazzi ha indicato la persona con la quale si è infuriato, innescando malumori e proteste. Nel paese veneto era giunto come special guest per la “Notte bianca”.

“Tra tutta questa bellissima gente, ho visto un ciccione coi capelli rossi che mi diceva “scemo”, Ora io potrei scavalcare e venire lì”. Così Corona si è scagliato contro un uomo. Poi lo ha indicato con il bracco e il dito puntato: “Eccolo là, il ciccione”. A quanto pare aveva ragione chi aveva protestato nel sapere che per la “Notte bianca” era stato invitato l’ex re dei paparazzi, considerandolo una persona non adatta a un simile evento.

Nella bufera è finito anche il sindaco di Cavarzere, Piefrancesco Munari. Proprio con lui se la sono presa i contestatori che hanno giudicato Corona un personaggio poco educativo. Prima della triste scena del “ciccione”, il primo cittadino si era giustificato, dicendo in modo infastidito che a lui importava soltanto portare più gente possibile a Cavarzere per far lavorate i negozi.

L’arrivo di Corona e il patatrac sul palco

Verso le 22 la piazza era gremita: in tanti hanno atteso il manager milanese che avrebbe dovuto palesarsi per quell’ora, come spiegato dal quotidiano veneziano Il Gazzettino. Corona invece si è materializzato a mezzanotte e 34 minuti, quando già buona parte dei cittadini se ne era andata a casa. Poi l’ex re dei paparazzi è salito sul palco e con una sigaretta in bocca e ha salutato il pubblico. Peccato che sia partito verso di lui un coro offensivo. Da capire se sia stato un gesto programmato di boicottaggio oppure una semplice contestazione spontanea del momento per via del ritardo.

Il conduttore dell’evento gli ha poi chiesto se in futuro potrebbe presenziare ancora alla festa. “Assolutamente sì – ha risposto Corona – c’è tanta bellissima gente e d’estate bisogna divertirsi”. A questo punto è scattato il patatrac, con Fabrizio che ha dato del ciccione e un uomo. Il presentatore, per cercare di salvare il salvabile, gli si è avvicinato dandogli un calice di vino e levandogli il microfono.

“Soldi buttati via”, il commento che va per la maggiore sui social. Il sindaco Munari ha commentato l’evento con entusiasmo, senza però dire nulla sulla performance di Corona: “Tantissima gente alla “Notte bianca”. I commercianti sono soddisfatti, il boicottaggio li avrebbe solo danneggiati”.

Sempre come riferito da Il Gazzettino, il Comune ha investito oltre 15mila euro di denaro pubblico per l’evento (sui circa 30mila di costo complessivo della manifestazione) che, in quota parte, avrebbero pagato anche l’ospitata di Corona.