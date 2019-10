Floriana Secondi parla di matrimonio a La Vita in Diretta: caos in studio

A La Vita in Diretta si parla di matrimonio, Floriana Secondi scatena il caos

Durante la pagina dedicata agli argomenti attuali a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini ha parlato con i suoi ospiti di matrimonio. In studio erano presenti Rosanna Banfi, Giovanni Terzi, Marta Flavi e Floriana Secondi. E sono state proprio alcune affermazioni di quest’ultima che hanno fatto molto discutere ed accendere gli animi in studio. Il matrimonio è, almeno quasi per tutti, un modo per suggellare l’amore che due persone provano l’uno per l’altra. L’ex Gieffina, infatti, non sembra pensarla così. Lei par vedere le nozze come una sorta di contratto che i due sposi fanno.

Floriana Secondi a La Vita in diretta: “Una persona si sposa per avere diritti civili”, Rosanna Banfi non ci sta

La Secondi, infatti, si è messa a parlare di leggi di diritti, spazzando via ogni tipo di romanticismo. E ciò ha scatenato un gran chiacchiericcio tra gli ospiti. “Quando ti sposi diventi una persona unica, e nella coppia quella più debole finisce per perdere tutti i diritti se non porta i soldi dentro casa”, ha detto Floriana con convinzione aggiungendo, inoltre, che è la legge italiana a volere così. “Una persona si sposa perché vuole avere dei diritti civili – ha chiosato ancora – per esempio in caso di malattia…parliamo di leggi però!” ha poi sbottato scatenando il caos in studio. A quel punto Marta Flavi le ha fatto notare che era da un’ora che parlava e Rosanna Banfi ha espresso il suo disappunto. “Il matrimonio non è un contratto – ha detto la figlia di Lino Banfi – è un progetto di via. I miei genitori si sono sposati alle 6:00 di mattina senza una lira, mia madre non aveva neppure il vestito”.

Finale pacifico tra Rosanna Banfi e Floriana Secondi

Le due donne, insomma, non riuscivano a trovare un punto in comune per questo Lorella Cuccarini è intervenuta ed ha spostato l’argomento su altro. Alla fine, però, Rosanna e Floriana si sono chiarite riportando in studio sorrisi e serenità.