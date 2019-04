Floriana Secondi le rivelazioni sulla mamma: “Non mi manca”

Floriana Secondi, ex gieffina, ha fatto delle nuove rivelazioni sulla mamma

Un passato difficile quello vissuto da bambina da Floriana Secondi. L’ex gieffina ha raccontato a Storie Italiane di Eleonora Daniele la sua infanzia lontana dalla mamma ma accanto alla sorella. “Le facevi tu da mamma”, così ha commentato la conduttrice ricordando cosa ha fatto Floriana per la sua famiglia. Un passato diviso tra case famiglia e collegio quello della Secondi. Più di qualche volta, ha raccontato di non aver avuto la mamma vicina perché da giovane aveva problemi importanti di tossicodipendenza. Lei e i suoi fratelli sono ormai abituati alla lontananza della madre, “Non mi manca, perché quando non lo hai mai vissuto non sai cosa si prova“, così ha commentato la situazione Floriana.

Floriana Secondi e il rapporto con la mamma

“Io sono quel che sono attraverso quello che ho vissuto“, così ha raccontato la Secondi, “Non la vedo mia mamma. Non ho contatti con lei. Un uccellino che ha vissuto sempre in gabbia, non sa cosa significhi la libertà. Oggi che sono madre mi chiedo: “Come ho fatto senza di lei?“. Un’infanzia che Floriana ha raccontato anche in altre occasioni. La mamma non ha voluto lasciare lei e la sua famiglia, ma aveva importanti problemi. Come rivelato dalla Daniele: “Aveva problemi non indifferenti con la droga, oggi non voglio parlare di lei. Sono state create tante cose. Non provo rancore, un messaggio che voglio lanciare e dare a tutti. Non si sa in che situazioni si possono trovare dei genitori che abbandonano i loro figli“.

Floriana Secondi e il figlio: un legame speciale

Floriana ha ormai superato le difficoltà della vita. Ora ha un figlio meraviglioso che ama con tutta sé stessa. Un legame speciale che è stato raccontato attraverso delle foto e dei video amatoriali. La Secondi ama il figlio e lo ha fortemente voluto. Per lei è la cosa più importante della sua vita e gli è sempre accanto. Un amore tra madre e figlio che non svanirà mai!