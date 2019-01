Floriana Secondi, Capodanno amaro: furto dell’auto nuova, la vicenda

Floriana Secondi, Capodanno amaro: furto della Mercedes nuova di zecca. L’accaduto e le parole dell’opinionista

Il buongiorno si vede dal mattino. Per Floriana Secondi, si spera che il detto non si rispetti. Il suo 2019 è infatti iniziato con uno spiacevole accaduto. L’opinionista di Pomeriggio 5, Mattino 5 e Domenica Live ha subito il furto della sua auto. Oltre al danno la beffa, visto che il veicolo era nuovo di zecca e a bordo c’erano altri oggetti personali della donna e del figlio. Non proprio il migliore dei modi per cominciare l’anno nuovo. A rendere nota la vicenda è stata la Secondi stessa, attraverso i suoi profili social. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, nonostante la sgradevole esperienza non ha però perso un po’ del suo consueto spirito.

“Mi hanno rubato la mia Mercedes nuova per non parlare di tutto quello che c’era dentro”. Il racconto dell’opinionista

“Il mio 2019 è cominciato proprio bene”, fa sapere Floriana dal suo profilo Instagram, con una punta di ironia. “Mi hanno rubato la mia Mercedes nuova per non parlare di tutto quello che c’era dentro, compreso il telefono di mio figlio. A me che non ho mai toccato uno spillo a nessuno”. Tuttavia l’opinionista cerca di prenderla con filosofia, senza lanciarsi in appelli ai quattro venti o in sfoghi furiosi. “Non lo meritavo, ma è andata così“, la chiosa finale.

La carriera televisiva di Floriana Secondi: dalla terza edizione del Grande Fratello ai salotti di Pomeriggio 5 e Domenica Live

Floriana si è fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo nel 2003, quando partecipò e vinse la terza edizione del Grande Fratello. A quella stagione del reality prese parte anche il futuro attore Luca Argentero per cui la Secondi si prese una forte cotta, dando vita a dei siparietti memorabili, tuttora ricordati dai telespettatori del programma. Sempre nel 2003 partecipa alla trasmissione La Fattoria. Dopo essersi allontanata per diverso tempo dai riflettori televisivi, è tornata in video in qualità di opinionista dei programmi di Barbara D’urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Inoltre è apparsa anche a Mattino 5.