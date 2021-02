Flora Canto è incinta, secondo figlio con Brignano: annuncio e prima foto

By

Flora Canto è incinta del secondo figlio! La notizia è ufficiale, nessuna indiscrezione o pettegolezzo. La famiglia Brignano si allargherà molto presto ed è stata proprio Flora ad annunciare l’arrivo del secondogenito. Forse la futura neo mamma ha deciso di uscire allo scoperto e mostrare il suo pancione per evitare di avere i paparazzi alle calcagna, tutti in cerca della prima foto col pancione. Anche perché stamattina è partito il gossip, quindi se ne sarebbe parlato in questi giorni e tutti i fotografi sarebbero partiti alla ricerca delle prove della seconda gravidanza di Flora Canto.

Lei ha anticipato tutti postato oggi pomeriggio una foto su Instagram in cui sorride felicissima e accarezza il suo pancione. Anzi, è ancora un pancino ma si vede benissimo, anche grazie al vestito aderente che indossa. Il colore del vestito è rosa, ma non è un indizio sul secondo figlio. Nel messaggio con cui ha annunciato il lieto evento infatti Flora Canto ha ben specificato che ancora non sanno se sarà un maschietto o una femminuccia. Che sia maschio o che sia femmina, mamma Flora e papà Enrico hanno desiderato fortemente il secondo figlio:

“In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto”

Queste le parole della Canto, scritte nella didascalia della foto. Adesso aspettano di scoprire se sarà un maschio o una femminuccia. Intanto loro come anche la sorellina Martina, che ha spento da poco 4 candeline, lo/la attendono a braccia aperte. “Il nostro piccolo secondo miracolo di vita”, così ha concluso Flora l’annuncio della sua seconda gravidanza. Enrico Brignano invece non ha ancora scritto nulla sui social.

Ma si è parlato di Flora Canto incinta del secondo figlio già stamattina, dopo che il giornalista Santo Pirrotta ha lanciato lo scoop a Ogni Mattina. Nella trasmissione condotta da Adriana Volpe infatti si è mormorato di un pancino sospetto che ancora non si lasciava vedere del tutto, ma nella foto postata da Flora il pancino si vede eccome! Adesso che aspettano il secondo figlio, ci sarà il matrimonio? Lei era stata chiara non molto tempo fa: con l’arrivo del secondo figlio avrebbe costretto Enrico Brignano a sposarla! E quel momento è decisamente arrivato…