Flora Canto imita Anna Oxa a Tale e Quale e scoppia a piangere

Tale e Quale Show 2019: Flora Canto si commuove mentre imita Anna Oxa

Ultima imitazione a Tale e Quale Show tra le lacrime per Flora Canto. La compagna di Enrico Brignano si è commossa mentre imitava Anna Oxa sulle note della celebre canzone Quando nasce un amore. Una performance partita bene ma che si è poi incrinata strada facendo per l’emozione dell’attrice. Che si è emozionata pensando alla fine di questa avventura negli studi Rai, dove ha instaurato un ottimo rapporto con gli altri concorrenti e i coach. “Scusate. Non so perché, sapevo fare bene questa canzone fino ad oggi. Ho fatto un macello”, ha ammesso Flora al termine dell’esibizione. La Canto ha poi confidato che nonostante le poche settimane si è affezionata a tutto lo staff del programma e che andare via non la lascia di certo indifferente.

I giudici di Tale e Quale Show consolano Flora Canto

Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi – i giurati di Tale e Quale Show – hanno cercato di consolare Flora Canto dopo la sua imitazione di Anna Oxa. In particolare la Goggi ha dato un consiglio ricevuto tempo fa nel corso della sua lunga carriera. “Mai cantare quando si è emozionati altrimenti non si riesce a cantare bene. Per una buona performance meglio essere freddi e distaccati”, ha suggerito Loretta, presente in giuria fin dalla prima edizione dello show di Carlo Conti.

Video Flora Canto che imita Anna Oxa a Tale e Quale