Flora Canto ricorda la storia d’amore con Bisciglia: il rapporto tra i due oggi

Flora Canto e Filippo Bisciglia sono stati insieme: le parole della showgirl

Oggi Flora Canto è felice accanto a Enrico Brignano, dal quale ha avuto la figlia Martina, mentre Filippo Bisciglia è legato da dodici anni a Pamela Camassa, la vincitrice di Amici Celebrities. Forse non tutti sanno, però, che Flora e Bisciglia si sono amati prima di trovare la popolarità in televisione. Una storia d’amore seria e importante finita dopo l’ingresso di Bisciglia al Grande Fratello. Nel 2006, nella Casa più spiata d’Italia, il presentatore ha tradito Flora con un’altra gieffina Simona Salvemini. Una rottura piuttosto dolorosa che ha spinto la Canto a partecipare nel 2008 a Uomini e Donne nelle vesti di tronista.

Le ultime dichiarazioni di Flora Canto su Filippo Bisciglia

“A Uomini e Donne ci andai per voltare pagina”, ha ricordato Flora Canto in un’intervista concessa a Di Più Tv. Quando il giornalista della rivista ha menzionato il tradimento di Filippo Bisciglia, avvenuto solo qualche anno prima, la concorrente di Tale e Quale Show ha così replicato: “Sì, ma ora è acqua passata. Filippo non lo sento più. A ogni modo l’esperienza da Maria De Filippi mi è servita a capire tante cose: come funziona quell’ambiente, per esempio. E poi, con i soldi guadagnati dalle serate, ho potuto seguire corsi di recitazione e dizione: il mio pallino da sempre. È stata una strada tutta in salita e ho ricevuto anche tante porte in faccia”.

Filippo Bisciglia e Flora Canto non si sentono più

A distanza di dieci anni, e dopo una brutta rottura, Filippo Bisciglia e Flora Canto hanno scelto quindi di non mantenere alcun tipo di rapporto.