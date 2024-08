Flirt per l’ex fidanzata di Ezio Greggio: “Nella mia vita c’è un uomo”

Romina Pierdomenico sente di nuovo il cuore palpitare, anche se preferisce mantenere un po’ di riservatezza. L’ex compagna di Ezio Greggio ha svelato che c’è un uomo nella sua vita, a 15 mesi dalla fine della sua storia con il noto conduttore.

Il passato con Ezio Greggio

Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio hanno iniziato la loro relazione nel 2018, nonostante la significativa differenza d’età di 39 anni.

La coppia è sempre stata sotto i riflettori, soprattutto a causa della notorietà di Greggio, celebre conduttore e comico. La loro storia d’amore ha attraversato diversi momenti di esposizione mediatica, con apparizioni insieme a eventi pubblici e sui social media, dove hanno mostrato tutto il loro amore a chi dubitava di loro. E hanno resistito ben 5 anni! Chi lo avrebbe mai detto?

Dopo cinque anni insieme però, la relazione si è conclusa ufficialmente nel 2023.

Nonostante i gossip precedenti sulla rottura, i due hanno sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso e discreto nei confronti della fine della loro relazione, e ora Romina pensa ad un nuovo amore.

L’intervista a Romina

La 30enne, in un’intervista alla rivista Gente, ha confidato apertamente:

Sto frequentando qualcuno…

La rottura ufficiale con il celebre comico 70enne è avvenuta a maggio 2023, dopo che per mesi circolavano voci sulla fine della loro lunga relazione, durata cinque anni.

La Pierdomenico, raccontando un po’ i fatti suoi, per sfuggire dalle domande scomode, ha poi condiviso i suoi piani per l’estate, raccontando che prima andrà in Sardegna, nella Costa Smeralda, sia sulla terraferma che in barca, insieme a degli amici.

Ha aggiunto che, dopo Ferragosto, farà un tour della Costiera Amalfitana e farà una tappa a Capri, un’isola che trova particolarmente romantica.

Quando le è stato chiesto se fosse ancora single o se ci fosse un nuovo amore nella sua vita, ha spiegato che sta conoscendo una persona, ma che è ancora troppo presto per sbilanciarsi. Ha inoltre precisato di essere scaramantica e di preferire non parlarne troppo, confidando che l’estate porterà chiarezza.

Preferisco non parlare troppo per scaramanzia. L’estate porterà consiglio, e se son rose..

I piani futuri di Romina

Romina Pierdomenico, durante l’intervista con Gente, ha rivelato che dopo la fine della relazione con Ezio Greggio, ha deciso di prendersi del tempo per sé, concentrandosi sulla sua crescita personale e professionale. Ha ammesso che la separazione non è stata facile, essendo stata una parte importante della sua vita per cinque anni, ma ha anche sottolineato l’importanza di voltare pagina e guardare avanti.

Ha ricevuto molte proposte di lavoro, ma ha preferito dedicarsi a progetti che le permettessero di esprimere la sua vera essenza: lanciare una linea d’abbigliamento ispirata alle sue esperienze di viaggio e al suo stile personale.