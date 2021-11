Flaza di Amici è positiva al Covid, lo sfogo: “Malattia tremenda”

Flaza di Amici è positiva al Coronavirus. La ventenne – vero nome Flavia Zardetto – ha dato la notizia su Instagram, dove è molto seguita dopo l’esperienza ad Amici. L’artista lo ha annunciato durante un ask con i follower, curiosi di sapere della nuova vita della giovane in seguito all’avventura nel talent show di Maria De Filippi. Avventura, tra l’altro, non finita nel migliore dei modi.

A proposito del Covid-19 Flaza ha ammesso:

“Malattia tremenda. Indossate sempre le mascherine. Mi sto riprendendo piano piano”

A quanto pare l’ex allieva di Amici sta affrontando la quarantena nella sua casa di Fregene. Non è chiaro se Flaza abbia fatto il vaccino nei mesi scorsi.

Perché Flaza è stata eliminata da Amici

È stato piuttosto breve il percorso di Flaza ad Amici. L’interprete di Malefica, il brano inedito che aveva presentato al talent show, è stata più volte rimproverata dai produttori e dalla stessa Maria de Filippi per i suoi comportamenti scorretti durante la preparazione delle prove in settimana.

Alla fine la sua coach – Lorella Cuccarini – ha deciso di non dare più chance alla cantante. La showgirl, su consiglio della produzione del programma, ha detto basta ai ritardi e della inadempienze di Flaza. Quest’ultima, dal canto suo, si è lamentata prima di andare via.

A detta di Flaza gli autori avrebbero fatto di tutto per incastrarla e metterla in cattiva luce mandando in onda diversi filmati con errori e ritardi. Dopo aver abbandonato la trasmissione Flaza si è sfogata sui social network, dichiarandosi dispiaciuta per aver mostrato il lato peggiore della sua personalità.

Flavia Zardetto si è detta inoltre provata dagli insulti ricevuti da parte dei telespettatori di Amici, che a gran voce l’hanno criticata su Instagram e Facebook per la sua maleducazione nei confronti di produttori, professori e Maria De Filippi.

La giovane di Fregene, nonostante tutto, è ora pronta ad andare avanti, più che mai convinta che il suo futuro sia nel mondo della musica. Sicuramente Flaza sta approfittando anche di questo periodo di isolamento per lavorare a nuovi inediti e nuove canzoni, la maggior parte delle quali sono autobiografiche.