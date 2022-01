Stasera riparte Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio, che ha parlato della nuova edizione in una intervista per Il Fatto Quotidiano. Il conduttore ha spiegato anche come è cambiato il programma a causa del Covid, ma in realtà sono i partecipanti ad aver mostrato dei veri cambiamenti. Le nuove puntate del 2022 sono state registrate la scorsa estate, quando i numeri della pandemia erano sotto controllo e per questo è stato possibile registrare con più tranquillità. Ed è per questo che ci sarà un ritorno alla quasi normalità nelle nuove puntate di Primo Appuntamento, che vive del contatto tra le persone che accettano un appuntamento al buio e che poi decidono se proseguire la serata o meno.

Montrucchio ha spiegato come è cambiato l’approccio delle persone a Primo Appuntamento: “Arrivano con una carica ormonale devastante. […] Sono molto più intenzionati a viversi l’appuntamento, carichi di emozione”. Insomma, se prima del Covid quella di Primo Appuntamento poteva essere una cena tra tante, con il Covid e la difficoltà di vivere le relazioni e le nuove conoscenze è diventata la cena. Per questo i concorrenti la sfruttano al meglio. Come se si rendessero conto di vivere qualcosa di speciale, potendo cenare con una persona che ha fatto il tampone e non ha la mascherina.

Il conduttore non è sicuro che tutti i partecipanti arrivino con la voglia di innamorarsi, molto dipende dall’età anagrafica secondo lui. Alcuni arrivano per fare una semplice esperienza, o per la tv, altri invece arrivano pieni di speranze e aspettative. Nella nuova edizione di Primo Appuntamento accadrà di tutto, parola di Montrucchio:

“Due si erano incontrati 25 anni prima, e noi non lo sapevamo. C’è un ragazzo che aveva rifiutato la ragazza su Instagram, e poi se l’è ritrovata all’appuntamento. Ci sono persone che arrivano, e se ne vanno subito, senza neanche presentarsi all’altra”

Ma soprattutto ci sarà una proposta di matrimonio nella prima puntata del 2022:

“Si sono conosciuti lo scorso anno proprio a Primo Appuntamento. Lui quest’anno le chiederà di sposarlo, senza che lei lo sappia. In verità non lo sapevamo neppure noi: si è presentato lì con l’anello”

Non è l’unico caso in cui l’appuntamento è culminato nelle nozze. Al momento si contano tre matrimoni dopo Primo Appuntamento, e la proposta di stasera sarà quindi il quarto. Ci sono stati anche casi in cui la conoscenza è andata avanti per un po’ di tempo e poi è terminata, insomma come succede con gli appuntamenti nella vita reale. Intanto Flavio Montrucchio si dividerà su Real Time con Primo Appuntamento 2022 e il ritorno di Bake Off – Dolci sotto un tetto in partenza venerdì 7 gennaio: