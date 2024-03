Flavio Insinna salva una fan dallo sfratto: cosa è successo

Il conduttore Flavio Insinna si è reso protagonista di un episodio di generosità unica: ha accolto la richiesta di aiuto di una ragazza a seguito di uno sfratto, facendosi garante per trovare una nuova casa alla sua famiglia.

A volte i social hanno anche dei pregi e a quanto pare riescono ancora nel loro intento primario: connettere le persone.

Sulla rete siamo tutti connessi, vip e persone normali, e a volte può capitare di incappare in gesti da parte di chi meno te lo aspetti.

Negli scorsi giorni, su X, Serena, di professione illustratrice, aveva raccontato la propria storia: lei e la madre pensionata di 75 anni erano rimaste senza tetto a causa di uno sfratto. La richiesta di un aiuto a trovare una nuova casa ha fatto il giro del social e a forza di condivisioni è arrivata a una persona la cui gentilezza ha spiazzato tutti.

Flavio Insinna scende in campo: ‘Ci penso io’

Serena non riusciva a crederci, anzi sicuramente avrà pensato di essere stata contatta da un account truffaldino, quando ha visto nei suoi messaggi il nome dell’ex conduttore di Affari Tuoi.

Meanwhile, nel Mondo Migliore, agiscono le forze del bene, per tramite di alcuni esseri umani che hanno fatto della loro vita un esempio di generosità. @insinnaflavio #sfratto #Bologna pic.twitter.com/dBWd7KVDkr — Sere (@SereScandellari) March 28, 2024

Flavio Insinna ha letto la storia dello sfratto e ha deciso di aiutare Serena e la sua mamma. Ha detto proprio bene la fortunata: sarebbe un mondo migliore, se fossero tutti così i vip! Se tutti si prodigassero per chi ha meno fortuna di loro!

Flavio è stato un esempio di umanità da imitare senza dubbio.

La ragazza, incredula, ha reagito con ironia.

Ma ci pensate? Vado dall’agente immobiliare e dico ‘Non vi preoccupate, garantisce Flavio Insinna!’ Non mi crederebbe nessuno!

Invece basterà mostrare questo messaggio andato virale!

Flavio Insinna tuttavia non è l’unico vip che, spulciando sui social, ha deciso di aiutare una persona in difficoltà.

Luca Argentero: quella volta che ospitò una fan

Come abbiamo detto, Flavio Insinna non è il primo ad aver dimostrato tanta gentilezza a sconosciuti sui social.

Famosissimo l’episodio che ritrae Luca Argentero: in occasione di un suo spettacolo a teatro, l’attore aveva scorso nei commenti quello di una giovane fan in difficoltà economica.

La ragazza non poteva permettersi il biglietto ma avrebbe tanto desiderato vedere il suo attore preferito sul palco.

”Nessun problema!” Rispose l’attore di Doc ”Preferisci Milano o Torino? Fammi sapere e ti ospito io!”

Sarebbe bello se tanti colleghi prendessero esempio. Questa gentilezza ce li fa apparire più simili a noi ‘comuni mortali’ e decisamente più simpatici!