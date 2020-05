Flavio Briatore, nel ricordo di Lady Diana: “Fu un momento speciale” (foto)

Briatore, nel ricordo di Lady Diana: “Fu un momento speciale”

In questi giorni la compianta Lady Diana è tornata sulle pagina dei tabloid d’oltremanica per via di alcune rivelazioni fatte dalla medium Simone Simmons, amica della principessa secondo cui Harry sarebbe in pericolo, a rischio isolamento, dopo lo strappo con la Royal Family e il trasferimento a Los Angeles con Meghan Markle. A parlare di Lady D, nelle scorse ore, è stato anche Flavio Briatore. In questo caso nessun medium con ‘rivelazioni shock’ dall’oltretomba, ma un semplice e genuino ricordo della Spencer. Il manager, sul suo profilo Instagram, ha condiviso uno scatto di una fanpage a lui dedicata in cui è stato immortalato l’incontro nel paddock che ebbe con Diana nel 1994, nel paddock, durante il Gran Premio d’Inghilterra. Nella foto si vedono anche Harry e William da piccini.

Memorie di Briatore: lo scatto con Lady D, Harry e William

“GP d’Inghilterra 1994. Una visita regale ai box della Benetton Formula. La Principessa Diana con i figli, i Principi William e Harry. Fu un momento davvero speciale”, recita la didascalia a corredo della foto in cui si vede Flavio nel box Formula 1 ricevere Lady Diana con i piccoli Harry e William. L’imprenditore pare che sia in un periodo ‘nostalgico’. La scorsa settimana, per la prima volta, è tornato anche a parlare della relazione avuta con Naomi Campbell, riservando all’ex parole al miele e definendola unica e inarrivabile come icona di stile e come impatto avuto nell’universo della moda.

Briatore, l’intervista inedita su Naomi Campbell: “Dopo di lei il nulla”

“Come si vive accanto a una donna come Naomi? Evitando la ‘corte’ dei signor sì e tenendola ben salda con i piedi per terra. Quando Naomi sfilava, si girava anche la passerella. Oggi non c’è nessuno come lei. Parlano di Gigi Hadid, ok, bella ragazza, ma poi? In sostanza? Poco, molto poco”. Così Briatore al settimanale Chi in riferimento alla Campbell: “Naomi faceva notizia anche quando non c’era nessuna notizia. Ancora oggi in pieno Covid-19 ha visto come si è presentata in aeroporto? La sua immagine in tuta e mascherina ha fatto il giro del mondo. Segno che nulla è cambiato. Segno che Naomi è famosa nel tempo. Dopo di lei, il nulla”.