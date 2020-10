Flavia Vento: “Ti spiego perché ho iniziato a bere”, lettera alla Contessa

Flavia Vento ha abbandonato il Grande Fratello Vip alla velocità della luce. Dopo solo un giorno era già fuori dalla Casa, ma prima di andare via ha avuto diversi scontri con la Contessa Patrizia De Blanck. Quest’ultima ha provato più volte a convincerla a resistere e a non lasciare la Casa, perché così facendo avrebbe rinunciato a un altro lavoro. Dopo tanti altri già abbandonati negli anni passati. Nel farlo, però, Patrizia non ha mancato di usare la sua solita schiettezza, dando a Flavia della pazza e dicendo che forse era ubriaca quando parlava dei suoi sette cani. Le ha pure consigliato di chiedere l’aiuto di uno psicanalista nel confronto avuto quando Flavia era in studio in puntata. La Vento ha riso quando Patrizia la incitava ad andare in cura, sapeva che lo diceva con affetto, ma non le è piaciuto comunque il modo in cui è stata trattata dalla Contessa.

Flavia Vento scrive una lettera a Patrizia De Blanck e spiega perché ha iniziato a bere

Per spiegare meglio il suo punto di vista ha scritto una lettera sull’ultimo numero di Di Più. Nella stessa, Flavia ha esordito chiarendo subito che non è un’alcolista e che non beve più da due anni. Ha subito iniziato a raccontare la sua storia, dicendo che è riuscita a uscire da questo tunnel a fatica e che per questo non è un argomento su cui scherzare. “Mi sono sentita ferita”, ha scritto l’ex concorrente del Gf Vip 5. Poi ha fatto un salto indietro nel tempo, scrivendo che ha iniziato a bere dieci anni fa dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato. Era una storia molto importante e non si aspettava di essere tradita. Infatti ha scritto: “L’aver scoperto quel tradimento ha creato nel mio cuore una ferita che ha sconvolto tutta la mia vita”. Da quel momento ha perso la fiducia negli uomini e ha donato il suo amore solo ai suoi cani.

Gf Vip, Flavia Vento: “Ho iniziato a bere per non pensare al dolore”

Sentirsi tradita e ferita, ma anche presa in giro, l’ha spinta a cercare rifugio in altro: “Quel tradimento continuava a crearmi una grande sofferenza. Così ho iniziato a bere per non pensare a quel dolore”. Due anni fa è riuscita a uscirne, anche grazie alla preghiera. Ritiene di essere stata fortunata per esserne uscita, seppure sia stato necessario impegnarsi tanto. “Ho chiuso con l’alcol”, ha chiarito. Infine si è rivolta a Patrizia dicendole che questa è la sua storia, per farle capire perché dal suo punto di vista ha sbagliato a definirla con certi termini. Spera che questa leggera possa servire alla Contessa per capire meglio chi è, anche se c’è da dire che Patrizia al Gf Vip non ha mai nascosto di provare affetto per Flavia e di volerla aiutare, di volerle stare accanto.