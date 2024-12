Fiorello trionfa a Londra con il Rose d’Or Award: è il primo italiano

Chissà se lo vedremo all’Ariston il prossimo febbraio, intanto, lo vediamo protagonista del prestigioso “Rose d’Or Lifetime Achievement Award“. Stiamo parlando di Rosario Fiorello che il 2 dicembre 2024 ha ricevuto un riconoscimento internazionale che celebra la sua eccezionale carriera da showman.

Una giuria di oltre 100 esperti del settore ha scelto lo showman italiano, icona della televisione, dello spettacolo e della radio che negli ultimi anni ha conquistato ancora più persone con il suo “Viva Rai 2″.

Fiorello riceve il “Rose d’Or Lifetime Achievement Award”

Il 2 dicembre 2024 a Londra si è tenuta la cerimonia di premiazione del “Rose d’Or Lifetime Achievement Award” che ha visto premiato Fiorello come l’artista italiano. Il premio è stato assegnato dall’EBU (European Broadcasting Union), che tutti gli anni ha l’onore di celebrare l’eccellenza creativa dei migliori programmi e talenti europei.

Quella del 2024 è stata la 63ª edizione alla quale ha partecipato una giuria di oltre 100 professionisti, tra dirigenti televisivi, produttori e distributori, selezionare i vincitori in ogni categoria.

Lo showman italiano è stato il favorito per le sue capacità uniche e originali di essere sempre all’avanguardia in ogni ambito artistico. Sa cosa piace al pubblico e lo mette in atto, anticipando i tempi e realizzando un concetto diverso dell’intrattenimento. Un artista a trecentosessanta gradi, Fiorello è un cantante, attore, comico, conduttore e mattatore che improvvisa quando ce n’è bisogno ma sempre con talento e quel pizzico di ironia che lo contraddistinguono da sempre.

L’emozione dello showman e i messaggi sui social

Dopo aver ricevuto il premio, Fiorello non ha nascosto di essere molto emozionato, affermando: “Questo riconoscimento è un tributo a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo il mio cammino, e soprattutto al pubblico che mi ha sempre sostenuto”.

Anche sul canale social di “Viva Rai 2″, gli autori hanno pubblicato un post per congratularsi con lo showman: “Sei sempre il nostro più bel fiore”.

Perché mamma Rai non ha confermato Viva Rai 2

Insomma, per Fiorello si preannuncia un periodo speciale della sua vita dal momento che sta per diventare anche nonno per la prima volta. Eppure, mamma Rai non avrebbe confermato nel palinsesto televisivo il programma tanto amato dagli italiani “Viva Rai 2″. I motivi non sono chiari ma anche in questa occasione lo showman italiano ha saputo riderci su ed un po’ malinconico ha dato appuntamento alla prossima idea che non tarderà ad arrivare e che potrebbe già essere in ballo, pronta ad esplodere e a far divertire gli italiani.