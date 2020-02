Fiorello torna a Sanremo mascherato da coniglio: promessa mantenuta

By

Perché Fiorello si è vestito da coniglio al Festival di Sanremo 2020

Fiorello è un uomo di parola. Dopo aver indossato la tunica di Don Matteo e i panni di Maria De Filippi, per la penultima puntata di Sanremo 2020 si è presentato sul palco vestito da coniglio. Non un travestimento qualsiasi ma la celebre maschera de Il Cantante Mascherato, l’ultimo show di successo di Milly Carlucci (che alla prima edizione ha visto trionfare proprio il Coniglio sotto il quale si nascondeva Teo Mammucari). Fiorello ha scelto di vestirsi così per festeggiare il grande successo ottenuto nella settantesima edizione della kermesse musicale diretta e condotta da Amadeus.

La promessa di Fiorello durante l’ultima conferenza stampa.

In sala stampa aveva promesso che si sarebbe vestito da coniglio se il Festival avesse superato un certo dato di share. Rosario si è concesso un balletto simpatico, qualche battuta e un saluto alla Carlucci. Subito dopo si è tolto la maschera e ha ripreso a fare l’imitazione della De Filippi, che è stata la più seguita nella serata di mercoledì 5 febbraio.