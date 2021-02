Fiorello rompe il silenzio sul divieto del pubblico in sala a Sanremo

Ormai è quasi certo che Sanremo 2021 si farà senza il pubblico. Intanto, Amadeus, dopo qualche tentennamento, sembra aver accettato di andare avanti, nonostante il divieto del pubblico in sala (nemmeno i figuranti saranno ammessi). Fino ad ora, Fiorello non si era mai pronunciato su tutta la questione, ma nelle ultime ore ha deciso di intervenire.

Usando un tono tra il serio e il faceto, durante una discussione sul social network Clubouse, ha dichiarato: “Non ci mettete pubblico stiamo organizzando Sanremo senza pubblico”.

Fiorello dice la sua sull’assenza del pubblico al Teatro Ariston

Lo showman coglie l’occasione anche per fare una richiesta seria sulla riapertura dei teatri. Secondo Fiorello, bisogna convivere con il virus e, quindi, aprire teatri, cinema e simili: “Tanto dobbiamo convivere con questa situazione, proteggersi bene: ormai al supermercato faccio selfie a distanza”.

Fiorello ha ribadito, dunque, la necessità di questo settore di poter respirare un po’: “I direttori dei teatri possono organizzarsi bene, faccio appello al Governo, non so se Franceschini resterà o no…”.

Il Festival di Sanremo si terrà dal 2 al 6 marzo. Oltre all’assenza del pubblico saranno esclusi anche tutti gli eventi esterni e la presenza a Sanremo di trasmissioni collegate al Festival.

L’assenza del pubblico in sala probabilmente porterà danni più a lui che ad Amadeus. Il calore del pubblico, infatti, è molto importante per uno showman. Con il pubblico, Fiorello avrebbe potuto avere tanti spunti comici per fare divertenti gag.

Un Sanremo dove, però, non mancheranno artisti di grande fama, a cominciare da quelli in gara. Quest’anno salirà sul palco anche il rapper Fedez, accompagnato da Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome. Torna anche Bugo che quest’anno potrà prendersi il risarcimento dopo la squalifica dello scorso anno, in seguito alla lite in diretta sul palco dell’Ariston con Morgan.

Grande curiosità anche per Ermal Meta che salirà sul palco con il brano Un milione di cose da dirti. Il suo è un grande ritorno dopo la vittoria nel 2008 con il brano Non mi avete fatto niente, cantanto insieme all’amico e collega Fabrizio Moro.

Presenze anche femminili come Noemi che canterà Glicine, Annalisa che porterà il brano Dieci e, infine, Malika Ayane che si esibirà in Ti piaci così. Grande attesa anche per Lo Stato Sociale che si esibirà con il brano Combat Pop.