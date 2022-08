Fiorello pronto al ritorno in tv: cosa farà su Rai Uno, primi rumors

Rosario manca da diversi anni sul piccolo schermo, ma non è mai stato fermo: si parla di un possibile ritorno in onda sul primo canale

Si parla, ancora una volta, di un possibile ritorno di Fiorello in tv. E stavolta non accanto a un collega, o amico, come Amadeus, bensì con qualcosa che lo vede protagonista. Sempre in base ai primi rumors, inoltre, pare che il ritorno non sarà con un programma del tutto nuovo ma con uno dei cavalli di battaglia di Rosario. Qualcosa in cui si sente molto a suo agio e che gli piace molto fare, e chi lo ha seguito negli anni precedenti lo saprà bene.

A riportare l’indiscrezione sul ritorno di Fiorello su Rai Uno è stato Tv Blog. Si tratta in realtà di una novità annunciata dal settimanale Oggi e che il sito ha confermato, aggiungendo qualche dettaglio in più. Non è la prima volta che si parla della possibilità che Fiore torni sul piccolo schermo eppure pare che stavolta si stia davvero lavorando al suo ritorno. Insomma, che le cose siano ben più concrete rispetto alle altre volte.

Rai Uno è stata la rete che più di tutte ha dato modo all’artista di esprimersi a tutto tondo. Non per altro gli è stata data carta bianca anche quando ha condotto il Festival di Sanremo con Amadeus. La sensazione è che Fiorello su Rai Uno possa fare ciò che desidera, che sia un po’ casa sua insomma. E cosa potrebbe mai fare? Si sta vociferando di una trattativa in corso con i vertici di viale Mazzini per riportare Fiore in tv con una delle trasmissioni che più si diverte a fare: l’Edicola Fiore.

Dunque non dovrebbe tornare in prima serata con uno dei suoi one man show, o almeno non per il momento. Si starebbe trattando per una fascia oraria decisamente diversa, ovvero quella del mattino. Edicola Fiore di Fiorello su Rai Uno andrebbe in onda dalle 7 alle 8, e chi non dovesse riuscire a seguirlo potrebbe recuperare la puntata su Raiplay. L’insolita rassegna stampa condotta da Rosario potrebbe quindi allietare i risvegli degli italiani su Rai Uno: si farà o non si farà? Si attendono conferme, o smentite.