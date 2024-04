Fiorello, ironia (ma non troppa) su Amadeus al Nove: cosa ha detto

Come prevedibile, anche questa mattina durante la puntata di Viva Rai 2 Fiorello è tornato a parlare dell’argomento televisivo più caldo degli ultimi giorni: il passaggio del suo amico Amadeus a Discovery. Nello stile che lo caratterizza, lo showman siciliano ha confermato la notizia leggendo anche un curioso comunicato che ironizza sull’argomento. Goliardia o verità?

Si sa, non bisogna mai contare più di tanto sulle dichiarazioni rilasciate da Fiorello. Al mattatore televisivo piace scherzare (e non poco) sulle indiscrezioni televisive, sopratutto se riguardano Amadeus.

Quando però questa mattina è tornato sul possibile addio alla Rai da parte del suo amico, pur non mancando una buona dose di ironia lo showman sembrava più convinto del solito.

Le dichiarazioni di Fiorello su Amadeus

Lo sketch è iniziato con Fiorello che ha “minacciato” Amadeus di parlare per poi spingerlo a chiamarlo per bloccare l’annuncio. Poi lo showman ha letto un curioso comunicato Rai arrivato direttamente nel glass di Viva Rai 2.

Ovviamente, come immaginerete, si tratta di un documento ironico che scherza proprio sugli ultimi retroscena usciti sulla questione. L’oggetto del comunicato è “sono sempre i migliori che se ne vanno” e il contenuto appare a dir poco esilarante soprattutto per la scelta di giocare sul nome del canale Discovery in cui Amadeus dovrebbe trasferirsi:

La comunicazione è relativa alle indiscrezioni che vogliono uno dei più noti volti emigrare verso il canale 4 + 5, archiviata con la sigla in codice ‘Ama non si ama”. La Rai, forte della sua pluriennale storia, esprime ringraziamento per il lavoro svolto con impegno, abnegazione, fatturazione, e per gli ottimi risultati che può iniziare a sognarseli nel canale radice quadrata di 81.

Nel glass Biggio, Casciari e il corpo di ballo ridono e continuano a pronunciare il numero Nove come risultato delle operazioni contenute nel testo letto. Lo scherzo continua anche facendo riferimenti ai due quiz iconici che Amadeus ha condotto negli ultimi anni:

Alla luce del contratto in scadenza e delle offerte avanzate dal canale 3 per 3, non esclude la separazione consensuale a chiede di restituire entro mezzanotte tutti i pacchi di Affari Tuoi che si è portato a casa. La Rai esprime tantissimi auguri al futuro conduttore del canale 8 + 1 , cos’ tanti che sicuramente il signor Amedeo si starà dando una toccatina ai suoi ‘soliti ignoti’. Ancora auguri e nove di questi giorni.

Al termine della lettura del comunicato Fiorello ha esitato un po’ ma poi, dopo un countdown, ha annunciato:

Amadeus lascia la Rai e va al Nove

Le parole sono chiare ma è difficile prendere seriamente lo showman se parla del suo amico. Continuando a parlarne però, Fiorello non smentisce la notizia e non lo fa neanche Amadeus che non invia nessun messaggio al compagno di avventure sanremesi. E’ invece Biggio a cercare di fermare il delirio e negare la dichiarazione appena fatta dal suo collega.

La gag rimane nell’aria e ci lascia su uno sfondo di verità, soprattutto se teniamo conto degli ultimi retroscena sulle tensioni tra l’ex direttore artistico di Sanremo e l’azienda di Servizio Pubblico.

Il futuro di Fiorello

In ogni caso, in attesa dell’annuncio ufficiale, Fiorello ha anche parlato della sua situazione professionale futura, scherzando sul suo coinvolgimento all’interno degli articoli dedicati all’Amadeus gate.

Lo showman ha negato di aver ricevuto offerte da Discovery per la prossima stagione televisiva e ha ironizzato affermando di aver un contratto di esclusiva con il suo divano. La stessa cosa l’aveva fatta anche durante la giornata di ieri, commentando alcuni tweets su X, tra cui quello di Fanpage:

Ma dde che!

Io l’accordo ce l’ho con il divano! — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 11, 2024

Le indiscrezioni su Sanremo

Infine, durante la puntata di Viva Rai 2, Fiorello ha anche conversato con Carlo Conti tramite Whatsapp. Quest’ultimo, sollecitato dallo showman, non ha negato di aver ricevuto la proposta per la direzione artistica della prossima edizione di Sanremo. Il conduttore toscano ha invece risposto con un generico “chissà…” lasciando intendere che potrebbe essere proprio lui l’uomo al timone di Sanremo 2025.

Al termine della trasmissione di Rai 2 infatti, anche Fiorello ha espresso la sua opinione a riguardo, ammettendo che Conti sta pensando al Festival e che sarebbe una scelta giusta per il post Amadeus: