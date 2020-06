Fiorello, incendio nella sua casa a Roma: necessari i soccorsi

Paura per Fiorello: la casa a Roma in fiamme, incendio nell’attico dello showman

Paura per Fiorello e la sua famiglia: un incendio è divampato nella sua casa a Roma. I fatti sarebbero accaduti ieri pomeriggio, precisamente in zona Camilluccia dove abita lo showman insieme alla sua famiglia. La notizia sta circolando in queste ore sulla rete e siamo in attesa di ulteriori conferme, anche e soprattutto da parte di Fiorello. Quest’ultimo infatti non è ancora intervenuto sulla vicenda, ma la notizia è stata diffusa da poco perciò non è detto che non arrivino sue dichiarazioni nelle prossime ore. Intanto sono trapelati i primi dettagli della vicenda e la possibile causa dell’incendio. Le fiamme di casa Fiorello sarebbero divampate nella camera da letto e sono spuntate le prime ipotesi sulla causa. Stando a quanto riportato da Leggo, l’incendio a casa Fiorello sarebbe partito dalla camera da letto.

Fiorello, incendio nella sua casa a Roma: paura per lo showman, i primi dettagli

La causa scatenante delle fiamme sarebbe un corto circuito, forse legato anche a dei lavori in corso nell’attico di proprietà di Rosario Fiorello. Sempre in base alle prime informazioni trapelate, pare che in casa al momento dell’incendio fossero presenti Fiorello e i suoi famigliari. L’appartamento dove sono divampate le fiamme si trova al quinto piano, ma per fortuna è stato subito isolato. Le fiamme avrebbero avvolto una tenda su un soppalco ma non sarebbero andate oltre, rimanendo nella stessa camera fino a quando sono intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente insomma l’incendio è stato domato e non ci sono stati ingenti danni alla casa. Seppure i danni siano stati limitati, non sono mancate però conseguenze di altro genere.

Incendio a casa di Fiorello, un uomo si è sentito male: necessari i soccorsi

L’incendio è stato infatti isolato e fermato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, ma si sarebbe comunque generata una enorme nuvola di fumo nero e uno degli operai pare sia stato colpito da un malore. Immediato l’intervento del personale medico di un’ambulanza che ha prestato i primi soccorsi all’uomo. Non resta che attendere ulteriori informazioni e conferme per ricostruire meglio i fatti,