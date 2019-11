Fiorello dimagrito: dieta particolare per il conduttore di Viva RaiPlay

Fiorello è dimagrito: tutto merito di una dieta particolare

Rosario Fiorello è tornato in tv in forma smagliante. Nelle puntate di Viva RaiPlay, nuovo format lanciato su Rai Uno e attualmente disponibile sul servizio streaming Rai Play, il conduttore è apparso più asciutto del solito. Come rivela Chi, nel numero in edicola da mercoledì 27 novembre, il presentatore ha perso qualche chilo nell’ultimo periodo. Il mattatore siciliano è riuscito a dimagrire grazie ad una dieta particolare, che impone di smettere di mangiare alle 16 del pomeriggio fino alla mattina successiva con un regime equilibrato. Per il momento non è dato saperne di più ma facendo qualche ricerca sembra che il conduttore stia seguendo la dieta del dinner canceling. Una dieta proposta dalla nutrizionista tedesca Dieter Grabbe, che consiglia di non mangiare nulla a cena perché il pasto serale favorisce l’aumento di peso e rende disturbato e frammentato il sonno notturno.

Rosario Fiorello e il successo di Viva RaiPlay

Fin dalle prime puntate Viva RaiPlay si è rivelato un successo per Rosario Fiorello, che solo qualche anno fa aveva deciso di lasciare il mondo del piccolo schermo per dedicarsi esclusivamente alla radio. Con la proposta giusta tutto è cambiato e ora il 59enne è contento dei risultati ottenuti.

Il messaggio di Fiorello dopo il terremoto in Albania

Intanto sui social network Fiorello ha espresso la propria vicinanza agli albanesi, vittime di un violento terremoto avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 novembre. “Poche ancora le notizie. Crolli, feriti e persone sotto le macerie. Un abbraccio fraterno a Ermal Meta e a tutta la popolazione albanese”, ha scritto lo showman.