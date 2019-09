Fiordaliso, sclero in treno: “Non voglio venire alle mani”, Dalla Chiesa: “Fatti valere”

Lite in treno per Fiordaliso, la cantante sclera su Twitter e racconta

I tweet di Fiordaliso risalgono a poche ore fa e raccontano di una situazione che potrebbe essersi presentata anche a molti altri italiani e non. La cantante era in treno con i suoi due cagnolini e sapeva che non ci fosse bisogno né di pagare il biglietto per portarli con sé né di dover ricorrere per forza a una museruola; a quanto pare invece queste sue presunte inadempienze le sono state contestate e lei non ha reagito affatto bene. “Sto litigando ferocemente con un capotreno – questo infatti il suo primo tweet – che dice che i miei ciwi devono pagare il biglietto e che devono avere la museruola… quando i cani di piccola taglia sul treno non pagano… Ora – ha così proseguito – parte la lite furibonda… già il mio treno era in ritardo, e ho preso un locale”. Le condizioni di trasporto di Trenitalia a noi sembrano chiare.

Fiordaliso, lo sclero col capotreno: le ragioni della cantante

Dando un’occhiata al regolamento infatti si apprende che i cani di piccola taglia che possono viaggiare in un trasportino di dimensioni 70 x 30 x 50 cm non dovrebbero pagare alcun biglietto; la museruola invece sembra essere prevista anche per loro. Al momento comunque Fiordaliso ha pagato, come lei stessa ha scritto in un secondo tweet: “Pagato 34 euro… per il tratto Arezzo-Roma… E non dovevo pagare… @trenitalia qui siamo alla follia… ora farò reclamo… non ho voglia di venire alle mani”. A darle sostegno Rita Dalla Chiesa – “Fatti valere, Fiorda! La museruola a quelle due pulci?” – e molti altri, tra cui Patrizia Pellegrino – “Mi spiace, p…ca miseria” -, alla quale Fiordaliso ha spiegato di essere nervosa soprattutto perché a suo avviso non ha infranto il regolamento: “A me – queste le sue parole – di pagare non importa… ma se il regolamento dice un altra cosa… mi inc…o ferocemente”.

Lite Fiordaliso con capotreno, la polemica sul costo del biglietto

La polemica della cantante è poi continuata perché Fiordaliso non si capacita di come un cane possa pagare così tanto: “Io ho pagato 14 euro di biglietto… per l’unico treno che mi portava a Roma… miei due chihuahua 34.50. @trenitalia non state bene…”. Al momento Trenitalia non ha risposto alle critiche, anche se non è detto che non lo faccia visto che presto la notizia farà il giro del Web.

Sto litigando ferocemente con un capo treno ..che dice che i miei ciwi devono pagare il biglietto e che devono avere la museruola ..quando i cani di piccola taglia sul treno non pagano ..ora parte la lite furibonda ..già il mio treno era in ritardo ,e ho preso un locale 😡 — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) September 8, 2019

Pagato 34 euro ..X il tratto Arezzo Roma ..E NON DOVEVO PAGARE ..@trenitalia qui siamo alla follia ..ora farò reclamo ..non ho voglia di venire alle mani — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) September 8, 2019