Fine Affari Tuoi voto 0, Isola 2, d’Urso rosica 5: il pagellone tv

Amadeus ha salutato tutti, l’1 giugno è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi. Sebastiani si è congedato dal pubblico Rai in modo sobrio e gentile. Ridicolo invece l’atteggiamento del Tg1. Per anni ha ospitato i lanci sanremesi e non solo di “Ama”. Da quando ha firmato con Discovery, invece, non ha più menzionato la trasmissione del conduttore. Una svista? Assolutamente no. Neppure per l’ultima puntata di Affari Tuo, al Tg1i c’è stato un accenno al quiz show o qualche parola indirizzata al conduttore. Che figuraccia, voto zero!

Finalmente è finita la 18esma edizione de L’Isola dei Famosi. Per dirla fuori dai denti, è stata una palla. E infatti il pubblico è fuggito a gambe levate. Praticamente non ha funzionato quasi nulla. Conduzione da rivedere (Vladimir Luxuria non ha brillato), opinionisti poco incisivi (Sonia Bruganelli e Dario Maltese non hanno lasciato alcun ‘graffio’ degno di nota), dinamiche trite e ritrite e cast sbagliato. Pier Silvio Berlusconi se l’è presa proprio con gli errori relativi al cast. I problemi veri sono però altri, l’usura del format. E un’Ilary Blasi alla conduzione è mancata come l’aria. L’ad Mediaset dovrebbe fare un po’ di mea culpa, voto all’intera Isola 2!

Sempre a proposito di scelte di Pier Silvio: ha confermato Myrta Merlino a Pomeriggio 5 per la prossima stagione. Scelta coraggiosa o decisione per nascondere un errore di valutazione (il talk quest’anno ha raccolto ascolti deludenti)? Al coraggio voto 6, alla lungimiranza 4. Media 5!

Capitolo Barbara d’Urso. “Mai avuto nulla contro di lei – ha affermato Berlusconi -, mi spiace che sia diventato un caso scritto e chiacchierato. È stata una normale scelta televisiva. Ma le auguro tutto”. Dichiarazioni distensive ben accolte dalla conduttrice campana? Per niente. ‘Barbarella’ infatti, poco dopo che sono uscite le esternazioni del numero uno Mediaset, ha scritto questo su Instagram: “Ci sono cose che fanno davvero molto ridere”. Ora, al netto di tutto, sarebbe bene che la d’Urso ormai guardasse avanti e, consiglio spassionato, che la smettesse di spendersi in questi bisticci social. Rosicona, voto 5!

Domenica In ha chiuso i battenti, a settembre, al timone del varietà storico di Rai Uno, tornerà Mara Venier. Complessivamente una stagione buonina. Gli ascolti hanno retto, i contenuti un po’ meno. Serve svecchiare il programma il prima possibile. Voto complessivo 6,5!

Buona la prima stagione per il remake de La Ruota della Fortuna. Il programma ha ottenuto buoni ascolti, seppur ha sempre perso con la rodatissima Eredità. Finalmente però si è visto qualcosa di nuovo sul fronte quiz show. Gerry Scotti guiderà anche la seconda edizione della trasmissione. Voto 8!