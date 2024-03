Finalisti The Voice Senior: chi ha meritato, chi no e la super favorita

Conclusa la semifinale di The Voice Senior. Dei 24 concorrenti in gara, per il meccanismo del programma, solamente 12 hanno potuto accedere alla finalissima. Ogni coach ha dovuto valutare l’esibizione dei suoi sei pupilli che sono stati suddivisi in terzetti. Dunque, per ogni giudice, ci sono state da esaminare due manche. In una delle due manche hanno potuto scegliere di mandare avanti due cantanti, nell’altra uno soltanto.

The Voice Senior 2024, Gigi D’Alessio: scelte e finalisti

Primo terzetto team Gigi D’Alessio: Diana Puddu, Paola Battistata e Benito Madonia. In questo caso l’artista campano ha voluto far raggiungere la finale a due sue creature:

Dina Puddu ha cantato Un’emozione da poco di Anna Oxa: finalista

Benito Madonia ha cantato Senza luce dei Dik Dik: finalista

Paola Battistata ha cantato C’era un ragazzo… di Gianni Mornadi: eliminata

Nulla da dire sulle scelte di D’Alessio. Battistata, pur essendo molto brava, ha mostrato qualcosa meno rispetto a Madonia e Puddu. Quest’ultima è una vera forza della natura ed è la favorita per vincere il programma. Chapeu!

Secondo terzetto team Gigi D’Alessio: Danilo Amerio, Marcello Domenichini e Luca Minnelli.

Luca Minnelli ha cantato Miserere di Zucchero e Pavarotti: finalista

Danilo Amerio ha cantato Cosa resterà di questi anni ’80 di Raf: eliminato

Marcello Domenichini ha cantato Desperado degli Eagles: eliminato

Gigi ha voluto portare in finale Luca che è molto bravo. Se fosse stato un po’ più coraggioso avrebbe dato il pass a Danilo.

The Voice Senior 2024, Arisa: scelte e finalisti

Primo terzetto team Arisa: Annarita Delli Ponti, Bartolomeo Iossa e Mario Rosini.

Bartolomeo Iossa ha cantato A mano a mano di Rino Gaetano: finalista

Mario Rosini ha cantato In assenza di te di Laura Pausini: finalista

Annarita Delli Ponti ha cantato Fortissimo di Rita Pavone: eliminata

Mario Rosini strepitoso, finale meritatissima. Bartolomeo l’ha spuntata su Annamaria. Se Arisa avesse scelto lei ed eliminato lui non sarebbe comunque stato uno scandalo.

Secondo terzetto team Arisa: Elisabetta Candelieri, Filippo Lico e Donatella Pandimiglio.

Donatella Pandimiglio ha cantato The way we were di Barbra Streisand: finalista

Elisabetta Candelieri ha cantato E penso a te di Lucio Battisti: eliminata

Filippo Lico ha cantato Guarda che luna di Buscaglione: eliminato

Un solo nome da sceglier, Arisa ha optato per Donatella, eliminando Elisabetta e Filippo. Forse sarebbe stato quest’ultimo a meritare la finale, senza nulla togliere alla Pandimiglio.

The Voice Senior 2024, Clementino: scelte e finalisti

Primo terzetto team Clementino: Pino Maragno, Ciro Sciallo e Sonia Zanzi.

Sonia Sanzi ha cantatoIt’s a Man’s Man’s Man’s World di James Brown: finalista

Pino Maragno ha cantato l’emozione non ha voce di Adriano Celentano: finalista

Ciro Sciallo ha cantato Luna Rossa versione di Renzo arbore: eliminato

Decisione giustissima quella di portare Sonia in finale. Tra Pino e Ciro la scelta è stata ardua. Anche l’eliminato avrebbe meritato la finale, ma purtroppo le regole sono regole. Bravo comunque.

Secondo terzetto team Clementino: Vincenzo Biascioli, Gianluca John Calzolari e Bernardo Lanzetti

Gianluca John Calzolari ha cantato One degli U2: finalista

Vincenzo Biascioli ha cantato The Winner Takes It All degli ABBA: eliminato

Bernardo Lanzetti ha cantato A chi di Fausto Leali: eliminato

Gianluca in finale, Vincenzo e Bernardo a casa. Clementino, chiunque avrebbe scelto, sarebbe caduto in piedi. A voler proprio vedere avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più Lanzetti.<

The Voice Senior 2024, Loredana Bertè: scelte e finalisti

Primo terzetto team Loredana Bertè: Claudia Bruni, Vittorio Centrone (Lemuri il Visionario) e Angela Bini.

Claudia Bruni ha cantato Volami nel cuore di Mina: finalista

Vittorio Centrone (Lemuri il Visionario) ha cantato The Power of Love di Frankie Goes to Hollywood: finalista

Angela Bini ha cantato Come si cambia di Fiorella Mannoia: eliminata

Nulla da dire sulla scelta di Loredana di portare Lemuri e Bruni in finale. Dispiace per Angela.

Secondo terzetto team Loredana Bertè: Gigi Cifarelli, Antonella Grattarola e Sandro Bertoldini.

Antonella Grattarola ha cantato Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli: eliminata

Sandro Bertoldini ha cantato It’s My Life di Bon Jovi

Gigi Cifarelli ha cantato The Long and Winding Road dei Beatles: eliminato

La Bertè ha eliminato Antonella e Cifarelli, criticando quest’ultimo: “Hai usato troppa chitarra, ma questo è The Voice”. Poteva evitare, anche perché Cifarelli è un virtuoso dello strumento e inoltre ha interpretato il brano dei Beatles magistralmente. Bertoldini, che ha più di un problema con l’inglese e pure con l’intonazione, ha invece staccato il pass per la finale. Loredana stavolta ha toppato. Amen!