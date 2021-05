Finale Amici, Maria emozionata: “Non parlo io”, la lettera di Sangiovanni

La conduttrice ha deciso di non fare il solito discorso ai finalisti per presentarli, ma si è servita delle parole del cantante di Lady

Maria De Filippi ha iniziato la finale di Amici 2021 con tante emozioni. La sensazione che si sia conclusa una edizione che rimarrà nel cuore di tutti, un’edizione speciale, non appartiene solo al pubblico. Anche la squadra che lavora ad Amici non è pronta ai saluti finali e sembra non voler lasciar andare gli allievi di questa edizione. Si è intuito dallo scherzo organizzato ai finalisti, in cui è venuto fuori il clima che si è creato dietro le quinte, ma anche nelle parole di Maria stasera. La conduttrice ha ringraziato innanzitutto i giudici, anche per non aver mai criticato aspramente e duramente gli allievi. Poi è passata ai cinque finalisti di Amici 2021, a cui ha parlato a cuore aperto.

La De Filippi ha detto che questa edizione è stata speciale perché si è creato tra i ragazzi un legame che nelle edizioni precedenti non si è creato. Un’amicizia, un sostenersi e supportarsi l’uno con l’altro: tutto nato anche grazie alla convivenza per mesi e mesi. Di solito fa un discorso a inizio finale per presentare gli allievi che si giocano la vittoria, ma stasera non lo ha fatto e si è affidata a una lettera di Sangiovanni sui finalisti. I ragazzi nei giorni scorsi hanno buttato giù dei pensieri che hanno letto durante una cena speciale. Nel daytime non era andato in onda il momento in cui ha letto Sangiovanni e ora si è capito perché.

Maria ha letto la lettera di Sangiovanni in finale ad Amici 2021 per introdurre gli allievi. Lo ha fatto perché leggendo i pensieri di tutti ha pensato che quello scritto da lui fosse perfetto. “Per una volta non parlo io, cioè sentirete la mia voce però leggerò quello che ha scritto lui”, ha detto. Nel led è apparso il video che ha riassunto venti anni di edizioni e poi i cinque finalisti. Nel frattempo Maria leggeva le parole di Sangiovanni, che ha descritto Amici come un treno, di quelli nuovi, puliti che non si rompono mai. Un treno fatto di bravi progettatori, macchinisti, conducenti e controllori. Insomma, tutti bravi. E poi ancora:

“Beh, questo viaggio è arrivato ormai a destinazione. Siamo al capolinea. Quando noi scenderemo lasceremo il treno vuoto pronto per ripartire con altri passeggeri. E noi facciamoci un applauso, perché siamo tutti passeggeri diversi ed è una cosa di cui andare fieri”

Ha descritto Deddy come il viaggiatore che salendo sul treno un po’ sgomita e fa il duro, ma che si siede distante da tutti per paura di essere commentato dagli altri. Un viaggiatore che usa un posto lontano perché ha le spalle grosse. Giulia Stabile è una di quei passeggeri che pensa di non superare i controlli, che non sa dov’è la testa del treno ma che una volta scoperto non lo dimentica più. Un passeggero che ha paura di sbagliare posto, che è insicura ma alla fine non vorrebbe scendere più dal treno.

Aka7even è quel tipo di passeggero che parla con tutti. Quelli che se sei in una giornata storta magari rompe un po’, ma che se sei preso bene diventa un perfetto compagno di viaggio. Quel passeggero che magari vorrebbe scendere dopo tre stazioni, Aka invece non è sceso ed è arrivato alla fine. Alessandro Cavallo ha già preso altri treni, ma stavolta ha visto riflesso nel finestrino una persona diversa, nuova. E che scenderà dal treno con la consapevolezza che questo è quello giusto.

Non aveva parlato di lui Sangiovanni, ma gli hanno chiesto di farlo e lo ha fatto. Lui si è definito come quei passeggeri che prende il treno all’ultimo minuto, senza pensarci troppo. Che sta in disparte, poi un po’ con gli altri. Che vive il viaggio come un’occasione per riflettere, ma che si sente libero quando sente che è il treno giusto. La lettera di Sangiovanni in finale ad Amici 2021 si è conclusa così: