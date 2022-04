Finale Amici 2022, quando va in onda? Il Serale si allunga: data presunta

Quando andrà in onda la finale di Amici 2022? C’è grande attesa da parte del pubblico del talent show di scoprire quando finirà il Serale. La data è ancora incerta e il motivo è legato, ovviamente, all’Eurovision Song Contest. Quest’anno andrà in scena a Torino, come ormai anche i muri sapranno, e a rappresentare l’Italia ci sono Mahmood e Blanco. C’è una grande attesa per la serata finale del festival, che andrà in scena proprio sabato 14 maggio 2022. Ed è la stessa serata in cui sarebbe in programma la finale del Serale di Amici 21!

Facendo due conti infatti e sapendo che il Serale è composto da nove puntate, la serata finale coincide proprio con la finale dell’Eurovision. Cosa deciderà di fare Maria De Filippi? Se la sentirà di sfidare un grande evento, sempre più amato in Italia, con il suo talent show? Forse lei e il suo staff stanno ancora riflettendo sul da farsi, visto che non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte della produzione di Amici. Qualche voce però comincia a circolare e una di queste è arrivata da OptiMagazine.

Stando alle informazioni in loro possesso, la finale del Serale di Amici 2022 potrebbe slittare di due settimane. Quindi dal 14 maggio dovrebbe andare in onda il 28 maggio, ma nel frattempo cosa succederebbe? Ebbene, se queste voci venissero confermate si verificherebbe anche un’altra situazione: il Serale di Amici potrebbe allungarsi. Sarebbe necessario infatti aggiungere due puntate in più nel caso in cui la data della finale di Amici 2022 fosse sabato 28 maggio 2022. Ma perché aggiungere due settimane di messa in onda e non una soltanto?

In un primo momento si è ipotizzato anche che la finale potesse andare in onda domenica 15 maggio, per esempio. Sempre secondo i rumors del giorno potrebbero aggiungere due puntate perché ci sono ancora troppi allievi in gara. Questo sarebbe vero, però, se Maria procedesse con una sola eliminazione a puntata, ma se ne facessero di nuovo due allora nel giro di un paio di puntate si arriverebbe al numero di finalisti del Serale 2022.