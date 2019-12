Film di Natale 2019: titoli, data d’uscita e trama. Tra i più attesi la pellicola di Ficarra e Picone

Sta arrivando il Natale e cosa c’è di più bello di godersi la magia di questa meravigliosa festa in una sala cinematografica? Sono diversi i titoli che usciranno nei cinema nei prossimi giorni. Scopri insieme a Gossip e Tv, quali sono i film più belli e le loro trame. Tra i più attesi c’è senza ombra di dubbio quello di Ficarra e Picone, impegnati per diversi mesi sul set. La coppia di attori siciliani però non saranno i soli ad accompagnare e deliziare le giornate di festa, insieme a loro anche Edoardo Leo e Stefano Accorsi, e tanti altri.

Natale 2019: ecco tutti i titoli in arrivo al cinema

Ecco tutti i film al cinema a Natale 2019:

STAR WARS – L’ASCESA DI SKYWALKER:

Trama: Il terzo ed ultimo capitolo della trilogia di Guerre Stellari riprende la storia un anno dopo gli eventi del precedente film. Dopo che Resistenza è stata decimata dal Primo Ordine, per la prima volta Finn, Poe e Rey si uniranno per combattere fianco a fianco. Inoltre, nuove minacce tornano a sorpresa dal passato creando non pochi problemi, per non parlare dei tumulti interni alla stessa Resistenza che metteranno a dura prova tutti i nostri protagonisti. Nell’epilogo finale conosceremo meglio Rey e avremo maggiori informazioni sulla sua infanzia.

Data d’uscita: 18 dicembre 2019

Cast: Diretto da J.J. Abrams. Nel cast troviamo: Daisy Ridley, Mark Hamill, Lupita Nyong’o, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Keri Russell, Carrie Fisher e tanti altri.

IL PRIMO NATALE:

Trama: Il settimo film delle coppia siciliana, formata da Ficarra e Picone, racconterà il Natale alle origini. Salvo veste i panni di un ladro mentre Valentino quelli di un sacerdote. Il primo infatti ruba le sacre reliquie e si scontrerà insieme al suo mondo ateo con quello religioso e fortemente attaccato al Natale (e alla tradizione del presepe) del sacerdote Valentino. Questo incontro-scontro creerà un cambiamento di ambientazione: i due infatti saranno catapultati nella Palestina di oltre duemila anni fa. Mentre Salvo e Valentino si mettono alla ricerca di Giuseppe e Maria per far in modo che la nascita di Gesù avvenga seconda la tradizione, Re Erode si metterà sulle loro tracce.

Data d’uscita: 12 dicembre 2019

Cast: I protagonisti sono Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Insieme a loro anche Massimo Popolizio.

LA DEA FORTUNA

Trama: Ferzan Opetek torna alla regia con una storia d’amore che vi sorprenderà e vi farà, allo stesso tempo, riflettere. Alessandro e Arturo sono una coppia che si ama da più di 15 anni. Come per molte coppie di lunga data, anche loro stanno vivendo un momento di crisi. Un giorno però le cose cambiano, quando Annamaria porta a casa loro i suoi due figli. L’arrivo improvviso dei due bambini farà capire tante cose ad Alessandro ed Arturo, che arriveranno a prendere una decisione folle.

Data d’uscita: 19 dicembre 2019

Cast: Stefano Accorsi e Edoardo Leo sono i protagonisti della storia, accanto a loro Jasmine Trinca che interpreta la loro migliore amica, Annamaria.

Film di Natale 2019: tutte le uscite prima delle feste

LAST CHRISTMAS

Trama: Kate è particolarmente goffa e sfortunata, ma ha un sogno nel cassetto: quello di diventare una cantante famosissima. Lavora come elfo in un negozio di decorazioni natalizie e proprio fuori dal suo posto di lavoro, Kate incontra Tom, un bellissimo ragazzo che riesce a far sciogliere tutti le sue abrriere e guardare attraverso le sue paure. Proprio questo rapporto che i due riescono a creare che spingerà la ragazza a raccontare a Tom cosa le è successo un anno prima, quando ha rischiato di perdere la vita…

Data d’uscita: 19 dicembre 2019

Cast: Emilia Clarke e Henry Golding sono i protagonisti di Last Christmas.

PINOCCHIO

Trama: Una delle fiabe più amate arriva al cinema con un nuovo adattamento, quello di Matteo Garrone. Il regista di Gomorra ha scelto Roberto Benigni per ricoprire il ruolo di Geppetto.

Data d’uscita: 19 dicembre 2019

Cast: Roberto Benigni, Gigi Proietti, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Massimiliano Gallo.

JUMANJI – THE NEXT LEVEL

Trama: Determinato a rimettere in sesto il gioco, Spencer tenta di riparare il videogioco nel seminterrato di suo nonno, Spencer viene nuovamente risucchiato in Jumanji e quando Bethany, Fridge e Martha giungono sul posto, è ormai troppo tardi: il gioco è iniziato. I suoi amici si imbarcano in una nuova avventura per tentare di salvarlo, ma non saranno soli questa volta.

Data d’uscita: 25 dicembre 2019

Cast: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.