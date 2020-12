Film di Natale nuovi: 10 titoli da non perdere

Il Natale quest’anno non sarà lo stesso. Lo passeremo ognuno a casa propria in compagnia dei familiari più stretti ma nulla ci vieta di trascorrere ugualmente delle feste in armonia e serenità, ove possibile. Per questo motivo abbiamo pensato di proporvi una lista di alcuni dei nuovissimi film usciti nel 2020 trasmessi nelle principali piattaforme online ed eventualmente dai palinsesti televisivi.

Il Natale non va in vacanza! Ecco dunque i titoli natalizi più interessanti del 2020.

1. Christmas Drop: operazione regali (Netflix)

L’assistente parlamentare Erica, interpretata da Kat Graham, rinuncia al Natale in famiglia per viaggiare su richiesta del suo capo. La donna è stata incaricata di indagare su una base tropicale dell’aeronautica americana che ha utilizzato aerei cargo militari per inviare doni e rifornimenti a isole remote durante le vacanze. Lì incontra e si scontra con il capitano Andrew Jantz (Alexander Ludwig), che cerca di impedirglielo. La storia prosegue con Erica che inizia a provare dei sentimenti per Andrew Jantz, uomo dal cuore tenero, il quale cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea sulla sua missione.

2. Holidate (Netflix)

Il film è una commedia romantica con protagonisti Emma Roberts e Luke Bracey. La storia parla di una ragazza Sloane che vive la sua condizione di single in una famiglia dove oramai sono tutti impegnati sentimentalmente. Infatti, il suo ragazzo l’ha lasciata per una più giovane e i suoi parenti continuano a spingere affinché trovi un fidanzato e si sistemi. Durante la cena della vigilia di Natale scopre che sua zia Susan si avvale di un “festa-amico”, ossia uno sconosciuto che si porta a casa per ogni festa diversa così Sloane decide di provare. Incontra Jackson, un ragazzo fuorisede che non vuole passare le vacanze in solitudine e, trovandosi bene con lui, gli propone di diventare festamici ed accompagnarla ad ogni festa dell’anno. Nel frattempo subentra un altro elemento in famiglia, Faarooq, medico presentato a Sloane da tutti i suoi familiari e in particolare dalla madre. Durante la festa del 4 luglio mentre sono tutti al lago Jackson si fa esplodere un dito con un petardo difettoso e, portato al pronto soccorso da Sloane viene operato da Faarooq. Jackson inizia a essere geloso di lui per gli atteggiamenti che la ragazza ha con il medico. Così per il matrimonio del fratello di Sloane, lei e Jackson decidono di andare con accompagnatori diversi. Sloane sceglie Faarooq. Tuttavia il medico inizia a provare interesse per la partner di Jackson tanto che lui e Sloane sono costretti a passare del tempo insieme. Durante la festa di Halloween la protagonista ha una crisi di nervi nel momento in cui scopre che il suo ex sta aspettando un figlio dalla nuova fiamma. Jackson a quel punto accompagna a casa Sloane e dovendo passare la notte insieme iniziano a rendersi conto che forse quello che provano l’uno per l’altra non è solo amicizia.

3. Nei panni di una principessa: ci risiamo! (Netflix)

Sequel del primo film “Nei panni di una principessa”. Ancora una volta Vanessa Hudgens è la protagonista della pellicola. La storia narrata è ambientata due anni dopo quanto accaduto nel primo film. La duchessa Margaret ha ereditato il trono di Montenero e si sta preparando alla cerimonia. Ma rincontra l’umile pasticcera Stacy, sua sosia, e in un momento di nostalgia Margaret le dice che avrebbe voluto fare pace con Kevin, il suo aiutante, di cui nel precedente film era innamorata e con cui ha avuto una storia d’amore. A quel punto Stacy ha la brillante idea di scambiarsi ancora una volta con la sua sosia. Lei parteciperà all’incoronazione al posto suo mentre Margaret potrà sistemare le cose con Kevin. Alla narrazione si aggiunge però Antonio, amico di infanzia di Margaret che però è segretamente innamorato di lei. Le cose dunque si complicano sempre di più, anche a causa dell’intervento di Fiona, versione bionda di Stacy e Margaret, che pur di stare al centro dell’attenzione è disposta anche a prendere il posto della futura regina.

4. Qualcuno salvi il Natale: Seconda parte (Netflix)

Seconda parte di Qualcuno salvi il Natale. Il film diretto da Chris Columbus parla dell’evoluzione di Kate Pierce (Darby Camp) che da bambina curiosa è diventata ora un’adolescente piuttosto cinica. La ragazza festeggerà il Natale con la madre e il suo nuovo compagno. Quest’ultimo ha un figlio che è diventato il suo fratellastro Jack (Jahzir Bruno). Kate tuttavia non accetta che la mamma si stia rifacendo una vita e ripudia l’idea della sua nuova famiglia. Prende così una decisione drastica: sceglie di scappare. A questo punto accadrà l’imprevedibile. Babbo Natale (Kurt Russell) e la Signora Natale (Goldie Hawn) andranno a cercarla per chiederle di aiutarli a salvare il Natale e in questo sarà coinvolto anche Jack. L’obiettivo è impedire al perfido Belsnickel (Julian Dennison) di distruggere il Polo Nord e cancellare per sempre il Natale.

5. In vacanza su Marte (Amazon Prime)

Film con Massimo Boldi e Christian De Sica. La trama verte nell’anno 2030 quando l’uomo ha già conquistato il pianeta Marte e lo ha trasformato in un’attrazione turistica. Nel frattempo sulla Terra Giulio Sinceri continua a cercare suo padre Fabio (Christian De Sica), che si è rifatto una vita con un’altra donna, Bea. Quest’ultima alla morte del padre eredita insieme alla mamma Tina la sua eredità. La donna decide di mettere alle strette la figlia promettendole di lasciare a lei tutta l’eredità a patto che si sposi. Fabio però ha un piccolo problema: è ancora legalmente sposato con Elena, madre di Giulio. Ma Bea non sa nulla. Decide allora di celebrare le sue nozze su Marte in cui è possibile sposarsi come a Las Vegas. Purtroppo però anche il figlio Giulio è lì con la fidanzata Marina, blogger abbastanza nota. Nel frattempo Giulio, salito a bordo di un viaggio-premio nello Spazio, invecchierà istantaneamente di 50 anni (Massimo Boldi)…

6. 10 giorni con Babbo Natale (Amazon Prime)

Dopo “10 giorni senza mamma” arriva 10 giorni con Babbo Natale. L’avventura della famiglia Rovelli in chiave totalmente natalizia. Carlo (Fabio De Luigi) e Giulia (Valentina Lodovini) litigano in continuazione sulla divisione delle mansioni casalinghe. Lei ha ripreso a lavorare e lui si occupa di casa e figli ma questo al marito non va giù e così decidere di cercare lavoro. Ma a un tratto Giulia gli rivela che potrebbe ricevere una promozione che comprenderebbe un trasferimento in Svizzera. Il colloquio per il posto di lavoro si terrà a Stoccolma il 24 dicembre dunque la famiglia Rovelli non potrà trascorrere insieme le festività natalizie. Carlo però non si perde d’animo e noleggia un camper per fare qualcosa di straordinariamente diverso: viaggiare tutti insieme verso il Polo Nord. Tra i tanti imprevisti, i Rovelli incontreranno anche Babbo Natale(Diego Abatantuono)…

7. Fata madrina cercasi (Disney+)

La storia parla di una giovane fata madrina che, dopo essere entrata a conoscenza del fatto che la sua professione probabilmente si estinguerà, decide di dimostrare l’utilità del suo lavoro a sé stessa e agli altri. Dopo aver trovato una lettera smarrita di una bambina di 10 anni in difficoltà, Eleanor (Jillian Bell) la rintraccia e scopre che la bambina, Mackenzie, è ora una mamma single di 40 anni (Isla Fisher). La donna lavora in un notiziario di Boston ma ha rinunciato completamente all’amore avendo perso il marito qualche anno prima. L’obiettivo di Eleanor sarà quello di regalare per Natale a Mackenzie la felicità.

8. Natale in casa Cupiello (Raiplay)

La storia è una trasposizione filmica dell’opera teatrale di Eduardo De Filippo. È ambientata a Napoli nel 1950 e prevede l’interpretazione di Sergio Castellitto nel personaggio di Luca Cupiello. Quest’ultimo è alle prese con una delle sue più grandi passioni: il presepe, unico riparo dalla realtà. Al contrario il resto della famiglia non condivide il suo stesso hobby. Il figlio Tommaso è sempre coinvolto nelle liti con lo zio Pasquale. La moglie Concetta ha altri pensieri per la testa. Per esempio, la figlia Ninuccia che ha deciso di lasciare con una lettera il marito Nicolino per stare con il suo grande amore Vittorio. Concetta riesce ad evitare i danni convincendo la figlia a non consegnargliela ma la missiva finisce nelle mani di Luca che la dà al genero. Nicolino scopre così il tradimento della moglie e a causa della sbadataggine di Lucariello il sereno clima natalizio e “presepiale” di casa Cupiello viene sconvolto.

9. Noelle (Disney+)

La figlia di Kris Kringle (Anna Kendrick) è piena di spirito natalizio e divertimento e desidera fare qualcosa di “importante” come suo fratello Nick (Bill Hader). Questo prenderà il posto del padre diventando Babbo Natale per ciò è estremamente sotto stress. Noelle allora gli suggerisce di prendersi una vacanza ma alla fine il fratello non torna. È caos dunque nel Polo Nord. Tutti sono allarmati perché il Natale sta arrivando e si rischia di perderlo. Sarà compito di Noelle ritrovare il fratello e salvare le feste. Nel frattempo il posto di Nick è stato preso dal cugino Gabe (Billy Eichner), fissato con la tecnologia, mentre Noelle sarà impegnata in missione a Sud con la tata elfo Polly (Shirley MacLaine).

10. Non ti presento i miei (Sky)

Il film ha una trama del tutto particolare. Tratta infatti la storia d’amore tra due donne. Diretto da Clea DuVall, Happiest Season, tradotto in italiano come “Non ti presento i miei” racconta la relazione tra Abby, interpretata da Kristen Stewart e Harper che è Mackenzie Davis. La prima è innamorata della seconda e vuole chiederle di sposarla proprio sotto le feste nella maniera più romantica possibile. Si mostrano dunque le vicissitudini, anche comiche, che portano dalla scelta dell’anello alla presentazione di Abby ai parenti di Harper. Unico problema: i genitori di Harper non sanno che la figlia è omosessuale. Non solo, ci sono buone probabilità che non siano del tutto favorevoli alla questione. Così, Abby è costretta a presentarsi come una semplice amica.

Il film sarà disponibile on demand fino al 25 febbraio 2022.