Filippo Volandri: Francesca Fichera è incinta del secondo figlio

Si allarga la famiglia dello sportivo Filippo Volandri: a due anni dalla nascita della primogenita Emma, Francesca Fichera è incinta del secondo figlio. È stata la stessa ex Professoressa de L’Eredità ad annunciarlo su Instagram, postando alcuni teneri scatti del suo pancione che cresce. La modella sta vivendo la sua dolce attesa al mare, più precisamente a Sabaudia, circondata dai suoi cari e dagli amici più intimi Al momento non è chiaro se Emma avrà un fratellino o una sorellina, la Fichera si è limitata a chiamare “panzetta” il suo secondogenito. Molto probabilmente il piccolo o la piccola in arrivo nascerà tra la fine dell’anno e l’inizio del 2020.

Francesca Fichera e Filippo Volandri non sono ancora sposati

Dopo la nascita di Emma, avvenuta nel 2017, Francesca Fichera si è presa una pausa dal mondo dello spettacolo. L’ex Professoressa de L’Eredità non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio con il compagno Filippo Volandri, con il quale non è ancora convolata a nozze. “Sto aspettando la proposta ufficiale… ma le nozze non sono una priorità per Filippo! Io, invece, sono credente: vorrei l’abito bianco e sposarmi in chiesa. Ma non so se riuscirò a fargli cambiare idea. Di certo c’è che avremo un altro bambino, però non subito”, ha raccontato in una vecchia intervista.

La storia d’amore tra Francesca Fichera e Filippo Volandri

Francesca Fichera e Filippo Volandri, ex tennista oggi commentatore sportivo, sono felicemente fidanzati dal 2009. I due si sono conosciuti in un ristorante e lo sportivo ha a lungo corteggiato la Fichera. All’inizio è stato un amore a distanza perché Francesca vive a Roma e Volandri si allenava a Firenze. Poi lui si è trasferito nella Capitale e Filippo e la Fichera sono andati a convivere.