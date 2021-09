Filippo Nardi, nuova fiamma di 20 anni? “Cercato di nasconderla”, il gossip

Nuovo amore per Filippo Nardi? Gli ultimi gossip sull’ex gieffino parlano di una possibile nuova relazione, vissuta in parte alla luce del sole… e in parte no. La presunta nuova fidanzata di Filippo Nardi sarebbe molto più piccola di lui: questa la prima curiosità. I due pare abbiano trascorso una vacanza insieme a Sharm el-Sheikh e proprio lì sono stati avvistati insieme. A riportare la segnalazione sui social è il sempre ben attento Investigatoresocial, pseudonimo di Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ha dedicato uno dei post sul suo profilo Instagram del giorno proprio a Filippo, parlando anche della sua presunta nuova e giovane fiamma.

Nel racconto di Investigatoresocial si legge che Filippo Nardi farebbe coppia con Diana, una ragazza che avrebbe circa vent’anni. Se così fosse, allora sarebbero quasi trenta quelli di differenza fra i due. Lei sarebbe una manager addetta al controllo qualità per Gucci. A catturare di più l’attenzione in questo gossip non è di certo la differenza d’età, quanto il fatto che i due avrebbero tentato di sfuggire ai più curiosi. Rosica ha pubblicato un video di Nardi dietro la consolle e insieme a lui c’era la ragazza, che alla vista del cellulare si è girata e ha tentato di sfuggire da sguardi indiscreti.

Nella segnalazione inoltre c’è scritto che Filippo avrebbe “cercato di nascondere in tutti i modi” la giovane Diana. La presunta coppia ha presenziato anche a un evento del villaggio in cui hanno soggiornato e i presenti non hanno mancato di fotografarli. Rimangono comunque tanti punti interrogativi, in attesa di conferme o smentite. Al momento insomma si tratta di puro gossip. Non ci sono foto di baci, anche questo va detto. Filippo Nardi non ha ancora confermato né smentito, sebbene Rosica lo abbia anche taggato nel suo post su Instagram. Una scelta ben precisa quella di non dare peso a critiche e pettegolezzi?

Il gossip è stato condito con altri dettagli che però non hanno a che fare con i sentimenti. Sempre nel racconto di Rosica si legge che Nardi sarebbe stato antipatico con chi gli ha chiesto di fare una foto insieme. Le sue esibizioni come dj inoltre non sarebbero state accolte con entusiasmo: pare che alla prima le persone siano andate via dopo pochi minuti e alla seconda non si siano proprio presentate.