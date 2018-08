Filippo Nardi dopo l’Isola: nuovi retroscena sulla depressione

Filippo Nardi torna a parlare del suo momento di crisi: nuove rivelazioni dopo l’Isola

Filippo Nardi ha partecipato all’Isola dei Famosi per liberarsi. L’ex naufrago ha infatti avuto modo di affrontare alcune delicatissimi situazioni. Solo e lontano da tutti, l’ex gieffino è riuscito a superare uno dei momenti più bui della sua vita, guardando in faccia i suoi stessi errori. Ora, Nardi cerca di stare vicino a suo figlio e di trasmettergli quello che lui non ha ricevuto da suo padre. Quest’ultimo lo ha lasciato quando era un bambino e ancora oggi non riescono ad avere un buonissimo rapporto. Dopo aver preso parte al Grande Fratello, Filippo è entrato in un ambiente completamente diverso da quello che ero abituato a frequentare, fino ad arrivare a perdere tutto e a restare senza soldi. Tutto ciò ha fatto sì che l’uomo cadesse in depressione.

Filippo Nardi: nuovi retroscena sulla depressione dopo il Grande Fratello

Filippo Nardi sa bene che il periodo di crisi vissuto non è affatto dipeso dalla sua partecipazione al Grande Fratello. “Ero stato catapultato in un mondo che non era il mio. Ma la depressione mi è venuta due o tre anni fa e non per astinenza da video, ma perché non potevo pagare l’affitto e mantenere mio figlio. Era frustrazione, ma non per il GF, anzi, lo rifarei.” Quando è rimasto senza soldi, Filippo ha venduto la sua casa e le sue moto. In quel momento non aveva molto da offrire al suo Zack, eppure ha cercato sempre di non fargli mancare nulla.

Filippo Nardi: nuovo particolare dettaglio sul periodo buio

Tra i tanti retroscena raccontati da Filippo, ne viene a galla uno molto particolare. Parlando sempre del figlio Zack, Nardi dice: “Ho cercato di on fargli mancare le cose che per noi erano importanti. Andavamo, ad esempio, tutte le settimane al cinema a vedere i film appena usciti. Per portarlo alla prima id Star Wars rinunciai a fare la spesa, non mangiai per giorni.”