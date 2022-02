“Filippo La Mantia e Chiara Maci non stanno più insieme”

Filippo La Mantia e Chiara Maci non sarebbero più una coppia. Da tempo i fan avevano notato l’assenza dei due sui social network e ora la conferma ufficiale arriva da Diva e Donna. Secondo il settimanale il cuoco e la food blogger si sarebbero lasciati qualche mese fa. Per il momento, però, pare che La Mantia e la Maci vogliano mantenere il massimo riserbo sulla separazione. Pure perché di mezzo c’è il piccolo Andrea, il figlio nato nel 2018.

Di recente Chiara Maci ha fatto un viaggio a Dubai da sola con i bambini. La cuoca, conduttrice e scrittrice ha anche un’altra figlia, Bianca, nata da una precedente relazione. Una vacanza senza Filippo La Mantia, rimasto in Italia. Qualche mese fa lo chef è andato a vivere a Palermo per gestire un nuovo ristorante all’interno di un prestigioso albergo e ha chiuso il suo locale di Milano, che non ha retto alla crisi del primo lockdown.

Chiara – come racconta sempre la rivista edita da Cairo Editore – è rimasta a Milano, dove viveva proprio con La Mantia. Sono lontani i tempi in cui la coppia presenziava a tanti eventi sempre insieme, come re e regina dei fornelli. Pare che l’addio sia definitivo e non ci siano i margini per una riconciliazione.

La storia d’amore tra Chiara Maci e Filippo La Mantia

Chiara Maci e Filippo La Mantia si sono conosciuti e innamorati nel 2013. Galeotto è stato un evento di cucina che vedeva entrambi protagonisti: da allora sono diventati inseparabili. A dividerli ben 23 anni di differenza – lei ha 39 anni, lui 62 – ma, come rivelato dalla stessa Chiara, questo divario non è mai stato un problema per la coppia. Tanto che hanno subito voluto allargare la famiglia: prima la convivenza a Milano, poi un figlio.

La Mantia e la Maci non sono marito e moglie: Filippo è stato però sposato in passato con Stefania, un’autrice televisiva, dalla quale ha avuto la primogenita Carolina, che oggi è adolescente. Anche Chiara ha avuto un’altra erede – Bianca – da un precedente rapporto.