Filippo Bisciglia elogia Ron e si toglie dei sassolini: vip nel mirino

Filippo Bisciglia elogia Ron e poi si toglie qualche sassolino dalle scarpe: il post contro alcuni vip

Filippo Bisciglia, quando parla, non lo fa mai casualmente. E infatti anche nell’ultimo post che ha veicolato sui social ha mantenuto fede al suo stile. Nella fattispecie il conduttore di Temptation Island, fresco della partecipazione ad Amici Celebrities, ha voluto omaggiare con parole sentite Ron, cantautore che ha conosciuto proprio di recente nel talent vip di Canale 5 dove ha interpretato un suo brano, ‘Non abbiamo bisogno di parole’. Ma Filippo ha aggiunto dell’altro, togliendosi dei sassolini dalle scarpe in merito ad alcune conoscenze ‘famose’.

Bisciglia e i vip che avrebbe fatto bene a non incontrare

“In questi anni ho avuto la possibilità di conoscere tantissime persone che prima conoscevo solo tramite la televisione e che poi ho incontrato ‘live'”, scrive Bisciglia su Instagram. Poi l’affondo nei confronti di alcune figure note: “Non vi nascondo che in alcuni casi sarebbe stato meglio non incontrarli e rimanere con ‘il mito’ che mi ero prefissato”. Filippo preferisce non fare nomi, chissà a chi si riferisce. Sicuramente non a Rosolino Cellamare: “Con Ron invece ho avuto conferma che la grande persona che immaginavo, il grande artista …. è così davvero… Grazie Ron, per me è stato un onore cantare al tuo fianco”.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: dopo la crisi è tornato il sereno

Ad Amici Celebrities ha partecipato anche Pamela Camassa. Assieme a Filippo è giunta fino alla puntata finale. Qui si è scontrata proprio con il partner, eliminandolo. Alla fine Bisciglia è arrivato terzo mentre la showgirl ha trionfato vincendo la concorrenza di Massimiliano Varrese. Durante la partecipazione allo show Pamela e il conduttore sono apparsi assai affiatati, una coppia solida. Nel passato recente, però, non è sempre stato tutto rosa e fiori visto che i due hanno confidato di aver passato un periodo di forte crisi che ha minato seriamente la relazione. Ma dopo la tempesta è ritornato il sereno e oggi sono più uniti che mai.