Bisciglia e Pamela Camassa al Costanzo Show: la risposta sui tradimenti

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa al Maurizio Costanzo Show: la risposta della coppia sui tradimenti

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, ospiti al Maurizio Costanzo Show, sono tornati a parlare della loro relazione sentimentale. Nel celebre salotto di Canale 5, come di consueto orchestrato dall’intramontabile marito di Maria De Filippi, hanno risposto ad alcune curiosità circa il loro rapporto. Spazio dunque alla questione tradimenti e crisi. E spazio anche a un duetto canoro sulle note di “Un cielo in una stanza”. Il conduttore di Temptation Island ha inoltre rinnovato i suoi complimenti alla compagna per la vittoria della prima edizione di Amici Celebrities. Ricordiamo che nel talent Filippo è stato proprio eliminato dalla Camassa in finale, concludendo il suo percorso al terzo posto

Bisciglia al Costanzo Show: “Tradimenti? Noi uomini con la fantasia, bhe, sul punto di…”

“Ragazzi, voi state insieme da tanti anni. Avete mai avuto delle crisi?”, ha chiesto Costanzo alla coppia. “Alti e bassi, in così tanti anni è normale, normalissimo“, ha dichiarato Pamela. D’altra parte che lei e Filippo non molto tempo fa abbiano avuto una forte crisi non è un mistero. Il padrone di casa ha poi fatto una seconda domanda, più ficcante: “Vi siete mai traditi o siete mai stati sul punti di…?”. “Punto di?”, ha ripetuto Bisciglia guardando la Camassa. Lei ha sorriso, poi ha ripreso la parola il conduttore: “Noi uomini con la fantasia, bhe, sul punto di….”. In studio si sono sprecate le battute e l’argomento se lo è ‘portato via’ Francesco Facchinetti che, eccezionalmente, ha ricantato la “Canzone del Capitano”, facendo ballare tutto il pubblico del teatro.

“Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”

“Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”, ha dichiarato Filippo Bisciglia di recente al settimanale Chi. “Abbiamo avuto una forte crisi poi superata”, ha puntualizzato la soubrette che dopo la vittoria ad Amici Celebrities sogna di lavorare ad un varietà.