Filippo Bisciglia commuove: messaggio ai concorrenti di Temptation

Temptation Island, Filippo Bisciglia sorprende: messaggio speciale alle coppie

Filippo Bisciglia ha appena portato a termine una nuova edizione di Temptation Island. Il noto conduttore è riuscito a raggiungere dati d ascolti da record anche questa volta. A quanto pare, la trasmissione estiva in onda su Canale 5 continua a ricevere numerosissime soddisfazioni. Ieri, 6 Agosto 2018, è andata in onda l’ultima puntata, dove è stato fatto vedere cosa è accaduto un mese dopo la partecipazione al programma. Ora, il bellissimo e simpaticissimo Bisciglia è tornato a stupire tutti i suoi fan con uno speciale messaggio pubblicato sul suo personale profilo Instagram. L’uomo ha infatti condiviso le foto con tutti i protagonisti di questa edizione, accompagnandole con delle meravigliose parole.

Filippo Bisciglia dopo la fine di Temptation Island: il messaggio alle coppie del programma

Filippo Bisciglia ha scatto dei selfie con i concorrenti di Temptation. Sotto ad ogni foto, il presentatore ha scritto la stessa e commovente frase. “È difficile spiegare ciò che provo per voi. È difficile spiegare il rapporto che si instaura tra di noi… spiegare i momenti vissuti insieme. È difficile a volte far capire le vostre scelte agli altri, ai nostri compagni di viaggio che ci seguono da casa. È facile giudicare ma soprattutto essere giudicati. Ma è altrettanto facile, se ci si sofferma a pensare un attimo, capire che le vostre scelte sono scelte dettate dal cuore, ed ognuno di noi, col proprio cuore, ci fa ciò che vuole, è nostro, batte dentro di noi! È difficile mettersi in gioco, e voi lo avete fatto. È facile dirvi grazie. È stupendo dirvi vi voglio bene. Filippo.”

Temptation Island: Filippo Bisciglia sorprende i fan e i concorrenti del programma

Bisciglia ha lasciato davvero tutti senza parole. L’uomo ha ringraziato i concorrenti di questa edizione di Temptation Island e loro non hanno potuto far altro che ricambiare. A quanto pare, tra le coppie e il conduttore si è instaurato un bellissimo rapporto che va oltre le dinamiche del docu-reality e del lavoro in generale.