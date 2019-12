Filippo Bisciglia interviene su Amici, confessione su Giulia: il messaggio

By

Giulia Molino e Filippo Bisciglia: il conduttore spende delle parole sulla concorrente di Amici 2019/2020

Filippo Bisciglia ha voluto dire la sua sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, precisamente su Giulia Molino, la cantante che riceve sempre grandi apprezzamenti da parte dei professori e che è riuscita a conquistare il pubblico a casa in breve tempo. Bisciglia è rimasto piacevolmente colpito quando ha sentito cantare per la prima volta Giulia e, puntata dopo puntata, ha avuto la conferma che la giovane è dotata di un talento che in pochi hanno: riesce a trasmettere forti emozioni quando si trova sul palco, raccontando perfettamente ogni storia che appartiene a un qualsivoglia brano.

I complimenti di Bisciglia su Giulia di Amici 19

Quest’oggi Rudy Zerbi ha detto che Giulia Molino riesce a lasciarsi andare di più, per questo emoziona, mentre Gaia Gozzi, a suo dire, risulta fredda perché più controllata. Bisciglia – che ha partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities – non è si è voluto schierare da una parte o da un’altra, ma ha voluto esprimere semplicemente tutta la sua stima nei confronti di Giulia, per la quale ha scritto un bel messaggio su Instagram.

Il messaggio di Filippo Bisciglia a Giulia Molino

Dopo le parole di Emma Marrone ad Amici 19, Filippo Bisciglia si è sbilanciato su Instagram parlando di Giulia Molino: “Cara Giulia, devi cominciare a credere che quella sedia (dei migliori) sia giusta per te perché è così… Ogni volta che canti mi emozioni e mi fai vivere tutto ciò che il testo racconta. P.S. Penso questo di Giulia dalla prima volta che l’ho ascoltata”. Parole che sicuramente saranno arrivate anche a Giulia: la ragazza gli risponderà presto, magari contraccambiando le belle parole? Ricordiamo che Filippo, durante l’edizione Vip, ha fatto delle performance di alto livello pur non essendo un cantante di professione.