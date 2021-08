Filippo Bisciglia e il pranzo di Ferragosto: lo sketch è tutto da ridere

Come da usanza il giorno di Ferragosto è all’insegna del mare, del sole e del divertimento. Ma soprattutto del tanto atteso pranzo. E c’è chi, come Filippo Bisciglia, ha voluto ironizzare sul tema, condividendo sul proprio account ufficiale Instagram delle stories davvero esilaranti.

I tanti fan e followers del celebre conduttore sanno bene quanto Filippo non sia molto attivo sui social. I suoi post o video sono sempre molto misurati e pensati. Nulla insomma è lasciato mai al caso. Solitamente condivide sui social dei post riguardanti il suo lavoro.

Filippo è da 10 anni al timone di uno dei reality più amati e seguiti dal pubblico televisivo di Canale 5, Temptation Island. Bisciglia si dimena con maestria tra storie d’amore spesso molto complicate e ai limiti della sofferenza o sopportazione.

Ma oltre ad essere un bravo Cupido, Filippo è noto anche per la sua sottile ironia. Cosa che non è mancata in questa calda giornata d’estate. Mentre sui social imperversavano immagini e video di vip al mare davanti a delle tavole imbandite con ogni prelibatezza, lui non voleva essere da meno. E lanciava la sua Instagram stories da un luogo molto speciale.

Dopo aver augurato il buon Ferragosto a tutti, Filippo ha rivelato di essere anche lui al mare davanti ad un piatto di spaghetti con le vongole. Ma era veramente al mare? Poco dopo il presentatore ha svelato la verità, cioè quella che si trovava nella stazione di sosta di un Autogrill mentre mangiava un panino con il salame.

Il conduttore di Temptation Island e la sua compagna Pamela Camassa hanno trascorso dei giorni di meritato relax in Puglia, da dove hanno fatto rientro per ritornare al lavoro. Sabato 7 agosto le coppie protagoniste di Temptation Island si sono ritrovate per il matrimonio di Claudia Venturini e Stefano Socionovo.

Evento però a cui non ha partecipato proprio il conduttore del popolare reality di Canale 5. Perché Filippo Bisciglia non è andato al matrimonio della coppia? Purtroppo giusto il giorno delle nozze il conduttore e la compagna dovevano partire per la Puglia.