By

Maria De Filippi spiega perché ha scelto Filippo Bisciglia come conduttore di Temptation Island

La carriera da conduttore di Filippo Bisciglia ha letteralmente spiccato il volo da quando Maria De Filippi l’ha scelto per Temptation Island. Un’avventura che dura ormai da cinque anni e che ha reso l’ex concorrente del Grande Fratello più popolare e più vicino ai telespettatori. Tanto che da tempo più di qualcuno ha chiesto a gran voce la presenza del compagno di Pamela Camassa pure nell’edizione Vip del format, fino ad oggi presentata solo da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. In un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano la presentatrice Mediaset – che ha voluto pure Bisciglia alla prima edizione di Amici Celebrities – ha svelato i motivi che l’hanno spinta a scegliere il romano.

Le ultime dichiarazioni di Maria De Filippi su Filippo Bisciglia

“Feci Vero amore con lo studio e con la mia conduzione, avevo paura che all’epoca il pubblico non fosse pronto per un linguaggio diverso. La versione originale durava solo 45 minuti con i falò. Quando l’ho riproposto con Filippo (Bisciglia, ndr) mi guardavano tutti come se avessi fatto la scelta più assurda dell’anno. L’ho scelto perché volevo una faccia e un percorso simile a quello del concorrente, aveva fatto il Grande Fratello, era andato a riprendersi la fidanzata a La Talpa e mi sembrava la persona giusta”, ha ammesso Maria De Filippi.

Filippo Bisciglia confermato pure per il prossimo anno

Dopo l’ultima edizione record, Filippo Bisciglia è stato confermato a Temptation Island anche per l’estate 2020.