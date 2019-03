Filippa Lagerback svuota l’armadio e dona tutto in beneficenza

Filippa Lagerback donerà parte delle sue cose in beneficenza: il grande gesto di solidarietà della showgirl

La primavera è arrivata anche a casa di Filippa Lagerback in queste ora la quale, per l’occasione, ha deciso di dedicarsi alle faccende domestiche e di mettere a posto le sue cose (lasciando spazio alle nuove). Il cambio di stagione, per ogni donna, coincide anche con il cambio d’armadio e, oggi, è toccato anche a Filippa farlo. La showgirl, però, ha deciso bene di destinare ad una giusta causa i vestiti e gli accessori che non usa più. La Lagerback, come ha dichiarato in una sua Instagram stories, porterà tutte le sue cose ai mercatini solidali. Cui ricavati delle vendite, come molti di voi già sapranno, vengono devoluti in beneficenza.

Filippa Lagerback vende i suoi vestiti: dove e quando si possono acquistare?

Il gesto di solidarietà di Filippa Lagerback è sicuramente ammirevole. La sua iniziativa, probabilmente, coinvolgerà anche i suoi fan. A questi ultimi, infatti, il volto noto di Che tempo che fa si è rivolta spiegando che, molto presto, mostrerà loro dove, quando e come comprare i vestiti e gli accessori di moda messi in vendita per beneficenza. Filippa si è sempre distinta per la sua classe ed eleganza ed è ovvio che adesso, al di la dei fini nobili della sua azione, molti sono quelli interessati ad acquistare i suoi vestiti per poter riprodurre a casa i suoi meravigliosi outfit.

