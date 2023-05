Filippa Lagerbāck parla di “assurdità”: cosa ha detto su Fazio e Rai

Filippa Lagerbāck esce allo scoperto. Dopo l’annunciato addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai, sembra che anche l’ex modella svedese sia prossima a salutare. In un’intervista al settimanale Chi, ha confermato la prosecuzione della carriera televisiva su Nove, lo stesso canale in cui si è trasferito il duo di Che Tempo Che Fa.

Filippa Lagerbāck su Fazio e Littizzetto: “Sono eccezionali”

Nel momento in cui le è stato chiesto se seguirà Fazio e Littizzetto, in uscita dalla Rai, Filippa ha risposto: “Certo. E ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione“. Sembra quindi che la modella non condivida del tutto il trattamento riservato a Fabio Fazio e alla sua squadra, con un contratto non rinnovato nonostante il successo di Che Tempo Che Fa. Filippa, però, guarda avanti e vede in questa, ormai prossima, esperienza su Nove un’occasione a livello professionale.

All’interno dell’intervista, Filippa ha riservato parole dolci per i suoi due colleghi di lavoro: “Ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali“. Una nuova esperienza, quindi, sembra attendere Filippa, sempre al fianco di Fabio e Luciana, stavolta su Nove. La modella, inoltre, ha rivelato numerosi altri dettagli della sua vita, e del suo legame con Daniele Bossari, all’interno dell’intervista.

Il legame con Daniele Bossari e i retroscena sul matrimonio

La coppia ha parlato del periodo di depressione attraversato da Bossari. “Era un continuo di alti e bassi, è stato difficile” ha raccontato Filippa durante l’intervista, spiegando come i due siano riusciti a superare anche questa difficoltà. L’ex modella ha rivelato, inoltre, la sua abitudine di andare a cercare quadrifogli mentre il marito si sottoponeva alle terapie, durante la fase della malattia che l’ha visto coinvolto.

Non sono mancati, poi, retroscena sul loro matrimonio, avvenuto nel 2018. Daniele ha confessato di aver maturato questo desiderio durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma la festa, spiega Filippa, si è trasformata in un gigantesco happening. “Quella è stata una festa lontana da noi” confessa l’ex modella, ammettendo che, al giorno d’oggi, opterebbero per celebrazioni più contenute.

L’intervista si è chiusa con un interessante retroscena. Quando si è trovato a parlare del perché in casa ci sia esposta la foto di Filippa nella pubblicità “Una bionda per la vita”, Daniele ha confessato: “Quando ho visto quella pubblicità, in giro per Milano, ho avuto una folgorazione“. Da quel colpo di fulmine, quindi, è nata la storia che oggi conosciamo tutti, culminata con il matrimonio nel 2018. Prossimamente, rivedremo Filippa su Nove, assieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, in questa sua nuova avventura professionale.