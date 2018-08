Filippa Lagerback incinta? Ai rumors sulla gravidanza lei risponde con un messaggio

Filippa Lagerback incinta del secondo figlio? La sua risposta non lascia dubbi

Da quando Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sono sposati, fan e appassionati di gossip continuano a chiedere loro se e quando hanno intenzione di mettere al mondo un secondo figlio. La possibile gravidanza di Filippa, infatti, è stato uno degli argomenti più gettonati negli ultimi tempi. Chi spera di leggere la lieta notizia, inoltre, oggi è andato pure oltre con la fantasia, vedendo un pancino sospetto in una foto pubblicata dalla showgirl in persona. Ma la Lagerback è incinta? A chi questa domanda se l’è fatta e a chi, semplicemente, è arrivato da solo a questa conclusione la moglie di Bossari ha allora deciso di rispondere qualche minuto fa. Per fare chiarezza, nello specifico, ha scelto il suo profilo Instagram, pubblicando un messaggio che ha decisamente fugato ogni dubbio.

Filippa Lagerback smentisca la presunta gravidanza: “Non sono incinta”

Una foto, prima della smentita ufficiale, aveva attirato l’attenzione dei fan di Filippa Lagerback sui social. Su Instagram stories, infatti, la compagna storica di Daniele Bossari (oggi diventata sua moglie) aveva postato un’immagine di lei dove, per la precisione, l’unica parte del suo corpo visibile (anche se coperta) era la pancia. È bastato questo, allora, per far pensare a molti che si trattasse di un chiaro messaggio. Filippa Lagerback ha saputo di essere incinta ed ha voluto così farlo sapere ai suoi follower? Assolutamente no, e a specificarlo è stato lei in persona. Sul suo profilo, difatti, riproponendo la stessa foto ha scritto: “No, non sono incinta… era solo una foto di righe, tutto qua! (Dopo pranzo non era un buon momento evidentemente”.

Filippa Lagerback mamma per la seconda volta? Le intenzioni di lei dopo il matrimonio con Daniele Bossari

Daniele Bossari, al Grande Fratello Vip, aveva detto più volte di volere un secondo figlio da Filippa. Le sue intenzioni, infatti, erano quelle di sposare la sua compagna e di allargare la famiglia subito dopo il lieto evento. Dopo la sua uscita dalla Casa, però, i progetti della coppia sono cambiati. In un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, infatti, Filippa aveva spiegato: “Daniele forse vorrebbe un altro bambino, ma io, adesso che nostra figlia è grande voglio solo godermi con lui”.