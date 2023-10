Filippa Lagerback: “Ballando, Bossari m’ha impedito di partecipare”

Filippa Lagerback è prontissima per debuttare sul canale NOVE insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Oggi, domenica 15 ottobre, andrà in onda la prima puntata di Che tempo che fa. Il format sarà sempre lo stesso ma la location, come sappiamo, sarà sicuramente diversa. Per l’occasione la showgirl ed ex modella svedese ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv nella quale ha parlato del programma m anche della sua vita privata e del rapporto con il marito Daniele Bossari.

La partecipazione a un reality e l’interesse per Ballando

L’intervista ha rivelato anche un retroscena particolarmente interessante sulla mancata partecipazione di Filippa a Ballando con le Stelle. A quanto pare infatti la conduttrice avrebbe voluto in passato entrare a far parte del cast del noto programma di ballo di Milly Carlucci ma il marito, Daniele Bossari, nutriva il timore che la bella showgirl potesse innamorarsi di un ballerino. Ecco perché la Lagerback non ha mai partecipato al programma.

“Ballando mi è sempre piaciuto, l’ho sempre guardato con Stella, lei amava Ballando con le Stelline. Daniele ha sempre detto no per paura che potessi innamorarmi del ballerino”, ha dichiarato.

Infine, parlando dei reality in generale, Filippa ha affermato di considerare una sua eventuale partecipazione a L’Isola dei Famosi più probabile rispetto a una nella casa del Grande Fratello. Stando alle sue parole infatti il primo è sicuramente un reality più impegnativo ma per sua natura preferirebbe sicuramente questo al dover trascorrere del tempo chiusa in una casa.

Nonostante ciò la Lagerback ha anche escluso categoricamente la possibilità di partecipare a Pechino Express, spiegando che non ama particolarmente la competizione: “A me non piacciono le sfide, mi piacciono quelli che arrivano per ultimi, senza l’ansia di correre. Non mi piace la competizione, ma quando c’è ci metto tutto il mio impegno”.

L’amore per Daniele Bossari

Tra i tanti ricordi condivisi nel corso dell’intervista da Filippa Lagerback c’è ovviamente un simpatico aneddoto che coinvolge anche suo marito, Daniele Bossari. Come in molti ricorderanno, l’ex gieffino, nel corso della sua partecipazione al celebre reality show di Canale 5, aveva chiesto alla Lagerback di diventare sua moglie. Nel corso dell’intervista Filippa ha ricordato con piacere quel momento, nonostante si sia trattato di un episodio del tutto estraneo e contrario al loro pacato e riservato stile di vita. Stando alle parole della showgirl infatti è stato un momento strano per lei ma allo stesso tempo divertente.

“La nostra vita è fatta di momenti che non ci rispecchiano e fuori dalle nostre abitudini. È stato bello, non è nel nostro stile ma andava bene, la ricordo con grande piacere perchè seguivo la trasmissione. Mi sono divertita molto”, sono state le parole della Lagerback.

Una proposta molto particolare che ha condotto i due a un matrimonio altrettanto plateale nel 2018. La cerimonia infatti fu trasmessa anche in tv: “Ero tranquilla, l’unica ansia era il tempo. Volevamo celebrare l’amore, poi è scappata di mano ed è diventata enorme. Se dovessi sposarmi adesso lo farei con venti persone. Forse vorrei essere l’inviata per scoprire tutte le curiosità del matrimonio che non ho visto perchè ho fatto tremila selfie. Devo ringraziare Enzo Miccio che ha organizzato tutto. Ogni 1° Giugno apriamo l’album e rivediamo le foto”.

Il matrimonio non ha fatto altro che suggellare l’amore profondo tra Filippa e Bossari, che tempo fa ha dichiarato: “L’amore di Filippa è la mia la forza per superare il tumore e la depressione” (qui i dettagli). Si è trattato sicuramente di una delle dichiarazioni d’amore più belle che si possano fare alla propria metà e alla quale la showgirl ha replicato così “Non ho bisogno di dichiarazioni per sapere del nostro amore, è stato bello, lui ha voluto farlo, ma non ho bisogno di elogi, lo so. Ogni giorno ci scegliamo da sempre. Certo fa piacere ascoltare delle belle parole, sono molto felice”.

La nuova avventura con Fazio sul Nove

Come anticipato, oggi prenderà il via la nuova stagione di Che tempo che fa e per la prima volta non andrà in onda sulla Rai ma sul NOVE. Una nuova avventura alla quale la Lagerback si sta preparando a dovere: “Siamo tutti contenti di cominciare già a ottobre in questa nuova casa dove siamo stati accolti benissimo, con entusiasmo. Sono felice di rivedere tutti. Sono passata qualche giorno fa nel nuovo studio, sarà tutto uguale ma allo stesso tempo diverso”, ha dichiarato.

La showgirl si appresta quindi a tornare sul piccolo schermo insieme ai compagni di avventura di una vita: Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. “Loro sono due grandissimi della televisione, Fabio è uno preparatissimo, sa tutto di tutti e di ogni argomento. Non è solo serio. Ha la battuta pronta, ha una comicità raffinata. Luciana è pazzesca, lei scrive tutti i monologhi da sola, divertenti ma che riescono a toccare temi importanti. Con il suo modo e il suo punto di vista. Una donna seria, che sta sempre dalla parte del più debole, che mette a disposizione la sua luce su cause importanti”, ha affermato la Lagerback parlando dei suoi colleghi.

Infine, la showgirl ha tenuto anche a ricordare un simpatico aneddoto che li ha visti protagonisti e testimonia alla perfezione il bel legame che li lega dopo tanti anni di collaborazione: “Mi viene in mente quando Daniele aveva vinto il GFVIP, ed era stato annunciato con un bacio in bocca dato da Ilary. Loro mi prendevano un po’ in giro, e allora presi l’iniziativa di correre a baciare Fabio. Luciana rideva, lui era pietrificato. Abbiamo riso tanto. Sono cose non preparate ovviamente”.

E infine, sul suo ruolo all’interno della trasmissione e sull’assenza di Patrick Zaki, di cui stanno parlando tutti, Filippa ha replicato così: “La scaletta cambia continuamente per ovvi motivi con tutto quello che sta succedendo nel mondo. Credo sia un invito rimandato e non cancellato. La trasmissione è stata sempre molto vicina alla sua vicenda. Sono molto attenti a quanto sta accadendo e quindi sono cambiate alcune cose nella scaletta. Il mio ruolo rimane quello, sono felicissima di esserci. Un ruolo che mi permette di assistere a un programma fantastico, conoscere ospiti incredibili e farmi conoscere a un pubblico molto vasto”.

Un ruolo quello di Filippa all’interno di Che tempo che fa che, stando alle sua parole non le sta affatto stretto e che non cambierebbe per nulla al mondo. Nel frattempo, durante l’estate e in attesa di tornare al fianco di Fabio Fazio, la showgirl è stata impegnata nella conduzione di una rubrica su Sky che si occupa di raccontare le bellezze del nostro Paese portando in giro per lo stivale i telespettatori.