Ciao Darwin 2019 seconda puntata: Filip Simaz conquista tutti

Filip Simaz ha lasciato il segno nel corso della seconda puntata di Ciao Darwin 2019. Il ballerino della squadra Gay Pride capitanata da Vladimir Luxuria si è contraddistinto in due momenti ben precisi della serata condotta da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. Filip ha conquistato gli spettatori prima per il suo ballo eccentrico poi per la prova di A spasso nel tempo, come potete vedere nei video più in basso. Tanti i telespettatori che hanno chiesto maggiori informazioni sul ragazzo, che si è presentato in studio con una coroncina “da Miss Italia”, come chiarito dal diretto interessato. Chi è dunque il concorrente lanciato dal programma di Canale 5?

Chi è Filip Simaz di Ciao Darwin 2019

Filip Simaz è un ballerino e vocalist bulgaro. A quattro anni è arrivato in Italia: è stato adottato da una famiglia bergamasca che ha cambiato la vita del giovane. Il concorrente di Ciao Darwin ha iniziato a ballare a 7 anni e non si è è più fermato. È specializzato in danza urbana e nel suo curriculum ci sono diverse partecipazioni a videoclip musicali di cantanti famosi italiani.

Filip Simaz ha lavorato con molti cantanti

“Ho ballato nei videoclip di Emma Marrone, Caparezza, Baby K, Giusy Ferreri”, ha spiegato tempo fa Filip al Corriere della Sera. Qualche anno fa Simaz ha vinto una borsa di studio per gli Stati Uniti, dove si è perfezionato nella sua disciplina. Oggi oltre a ballare insegna anche in alcune scuole della provincia di Bergamo. È inoltre un grande appassionato di fotografia. Al momento è single.