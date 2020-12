Grossi problemi economici per l’attrice che, in epoca Covid, è costretta ad utilizzare tutti i suoi risparmi

La pandemia è un vero e proprio dramma per tutti, compresi i lavoratori dello spettacolo. Con i cinema e teatri chiusi molti, moltissimi, attori, registi e operatori sono fermi da mesi. Tra questi c’è anche Maria Cristina Maccà, attrice 53enne, nota al grande pubblico per aver ricoperto i ruoli di Mariangela e Uga, rispettivamente figlia e nipote di Fantozzi, nel film del 1996 Fantozzi-Il ritorno.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la Maccà ha rivelato che da un anno non riesce più a lavorare. Sta andando avanti con i risparmi accumulati nel tempo ma non sa fino a quanto potrà continuare in questo modo. E il sussidio dello stato, i famosi 600 euro, non bastano.

Al quotidiano Maria Cristina Maccà ha dichiarato:

“Vado avanti con i risparmi che ho accumulato negli anni, ma quanto può durare? Ho paura di finire sotto un ponte. E poi non voglio sussidi, ma solo tornare a fare l’attrice”

Per cercare di risparmiare Maria Cristina, che ha esordito nel 1993 con la famosa regista Liliana Cavani, ha lasciato Roma ed è tornata a vivere dalla madre a Vicenza, città che le ha dato i natali. Da oltre dodici mesi la Maccà sostiene dei provini da remoto ma fino ad oggi non è riuscita ad ottenere alcuna parte. E dopo 33 anni è stata costretta ad abbandonare la Capitale, dove è sempre stata a suo agio.

“Non potevo più restare a Roma. Non avevo alternative visto che i teatri, ovvero la mia vita, sono chiusi perché non sono considerati indispensabili e il cinema? Beh, esiste ancora, certo. Ma se prima era difficile ottenere una parte, adesso è davvero un’impresa. La pandemia è stata la mazzata finale a un mondo già fortemente in crisi”

Trentasette produzioni tra cinema e tv e altre 40 teatrali. Maria Cristina Maccà ha collaborato con Mario Monicelli, Pupi Avati, Carlo Vanzina, Neri Parenti e Paolo Villaggio. L’attrice è stanca, spaventata, non si sarebbe mai aspettata un passaggio del genere nella sua vita.

Nell’ultima intervista rilasciata alla stampa Maria Cristina Maccà ha ammesso che forse, tornando indietro, sarebbe scappata all’estero, visto che qui, in Italia, non esiste la meritocrazia ma la mediocrità. Così ha assicurato Maria Cristina Maccà, che è diplomata alla prestigiosa Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.

L’ultimo lavoro di Maria Cristina Maccà risale al novembre 2019, al Teatro Eliseo. Per il futuro l’ex star di Fantozzi si è detta disposta anche a stare dietro le quinte ma sempre nel mondo dello spettacolo, data la sua grande passione che l’accompagna da quando era ragazzina e che, inevitabilmente, le ha cambiato la vita.