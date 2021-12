Fidanzata Paolo Calissano: duro sfogo dopo la funesta morte dell’attore

La compagna del 54enne, in lutto per la sua improvvisa scomparsa, ha espresso la sua rabbia su Instagram: ecco cosa ha scritto

La notizia della tragica morte dell’attore Paolo Calissano, avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2021, ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano. L’attore si è spento a soli 54 anni probabilmente a causa di un mix di psicofarmaci, i quali sono stati rinvenuti nella sua abitazione. A commentare il triste evento è stata subito l’ultima compagna dell’attore, che si è sfogata su Instagram.

Mentre è stata diffusa la notizia della morte di Paolo Calissano, la sua ultima compagna, lontana dal mondo dello spettacolo, ha scritto dure parole sul suo profilo Instagram: “Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso”. La donna, classe 1978, si è scagliata contro, probabilmente, chi sta ricamando sopra il triste evento. Questa frase trasmette astio nei confronti di chi, magari, non ha saputo apprezzare o aiutare il 54enne quando era ancora in vita, magari chi gli ha sbattuto la porta in faccia negli ultimi anni e lo sta rivalutando solo adesso che non c’è più.

Paolo Calissano, un passato difficile

In effetti Calissano, dopo alcuni eventi travagliati che hanno sconvolto la sua vita, era caduto nel dimenticatoio da anni. Il genovese, volto di moltissime celebri fiction e serie TV degli anni Novanta e Duemila come Vivere e La Dottoressa Giò, ha perso popolarità dopo lo scandalo che l’ha visto protagonista nel 2005. Sedici anni fa, infatti, una donna brasiliana, Ana Lucia Bandeira Bezerra, ha perso la vita a casa dell’attore a causa di un’overdose di cocaina. Calissano è stato successivamente accusato di avergliela fornita e arrestato. Da questo momento la sua carriera ha subito un crollo. Solo di recente, dopo anni di stop, è apparso nel film Non tutto è perduto del 2021 e in un episodio di Non Dirlo Al Mio Capo 2 nel 2018.

Probabilmente l’attore, negli ultimi anni, stava cercando di riemergere dall’oblio mediatico e dalle brutte situazioni in cui è stato coinvolto. Resta da comprendere quali siano state le cause del decesso, e se l’ipotesi di overdose corrisponda davvero a quanto accaduto. A dare tutte le risposte del caso sarà l’autopsia.

Paolo Calissano, chi è l’ultima compagna dell’attore

La donna con cui Calissano ha condiviso gli ultimi anni della sua vita si chiama Fabiana Palese. La 43enne, estetista specializzata, gestisce un B&B a Roma, Fabiola’s Home, situato nel Quartiere Prati. Come ha scritto lei stessa su Instagram, la Palese è cugina di Stefania Orlando, ex concorrente del GF Vip 5.