Fico, Donne al bivio: bordata a Balotelli. Poi il dettaglio su Ronaldo

Il 1 marzo 2025 è andata in onda una nuova puntata di Donne al bivio, trasmissione condotta da Monica Satta che ogni weekend invita in studio ospiti tra personaggi noti e dello spettacolo. Oggi è stata presente Raffaella Fico, showgirl e modella italiana, conosciuta anche per il suo passato d’amore con Mario Balotelli. I due hanno avuto una figlia insieme ed è proprio al calciatore che la presentatrice del programma di Rai 2 ha lanciato una frecciatina che ha messo in imbarazzo l’intervistata.

Frecciata su Balotelli

Monica Satta ha invitato nel suo studio di Rai 2 Raffaella Fico. Una volta entrata, la padrona di casa non ha perso occasione di sottolineare il fatto che avrebbe messo a suo agio l’ospite ma così non è stato. Infatti, fin dal primo intervento non è riuscita a fare a meno di nominare Mario Balotelli, ex compagno e padre di sua figlia.

La conduttrice ha chiesto informazioni su Pia: “Come sta”?, la Fico ha prontamente risposto che la sua piccola sta bene che è cresciuta molto soprattutto d’altezza. “E’ più alta di te?, Beh il papà è alto”, l’ha interrotta la presentatrice per poi aggiungere: “Definiamolo solo come padre Mario Balotelli”. Tale frase ha imbarazzato l’ospite che è scoppiata a ridere, affermando di essere d’accordo con la decisione presa dalla conduttrice.

L’intervista a Raffaella Fico

L’intervista di Monica Satta a Raffaella Fico è stata molto intensa e in più occasioni la conduttrice ha tentato di mettere alle strette la modella che, però, è riuscita a mantenersi sul vago soprattutto quando è stato affrontato il tema dell’amore. Infatti, la presentatrice ha iniziato a parlare di relazioni nella vita della showgirl che l’ha subito fermata, affermando di essere innamorata solo di sua figlia.

Tuttavia, la conduttrice ha insistito, spiegando di essere a conoscenza di alcuni corteggiatori. “Adesso inizio a preoccuparmi“, ha riferito la Fico sempre più imbarazzata.

Poi la presentatrice è tornata seria e le ha chiesto cosa sta facendo attualmente nella sua vita sia da un punto di vista professionale che personale. La modella ha rivelato di essere molto serena e di stare bene con se stessa, soddisfatta anche in ambito lavorativo.

Balotelli è poi tornato ad essere al centro dell’intervista visto che Satta ha continuato a fare domande sui vari corteggiamenti ricevuti e su come il calciatore ha conquistato la Fico. Secondo quanto riferito in puntata, il padre di sua figlia si è presentato la prima volta con un mazzo di rose.

La rivelazione su Ronaldo

Mario Balotelli non è stato l’unico corteggiatore di Raffaella Fico a regalarle le rose. Anche Cristiano Ronaldo si presentò con una sola rosa. Sul calciatore portoghese, però, la showgirl non ha rivelato altri dettagli.