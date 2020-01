Ficarra e Picone bacchettano Mattarella: lui telefona alla coppia

La telefonata del Presidente Mattarella a Ficarra e Picone: ecco cosa è successo

Dopo aver criticato Sergio Mattarella per il suo discorso di fine anno, Ficarra e Picone hanno ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica in persona. A raccontarlo all’Agi è stato proprio il duo, del tutto incredulo davanti ad un gesto del genere. Tutto è iniziato il primo gennaio, quando la coppia di conduttori di Striscia la notizia ha criticato ironicamente il discorso dell’ultimo dell’anno di Mattarella. “Siamo costernati: anche quest’anno Mattarella ha parlato dei giovani, dell’ambiente, delle donne, del lavoro e nessuna parola sul Palermo in serie D. Spiace dirlo ma siamo una nazione in declino”, hanno scritto.

Mattarella replica al post ironico di Ficarra e Picone

Sergio Mattarella – nato e cresciuto a Palermo come Ficarra e Picone – ha voluto rassicurare i due sulla sua “fede rosanero” e ha prontamente telefonato alla coppia. “Il presidente ci ha chiamati e ci ha assicurato che seguirà le sorti del Palermo in modo che non sarà promosso in serie C ma andrà, per decreto presidenziale, direttamente in Champions League” ha dichiarato Salvatore Ficarra all’Agi. “Mattarella ci ha chiamato veramente e, con molta ironia, si è giustificato dicendo che se avesse parlato della situazione del Palermo Calcio nel suo messaggio di fine anno avrebbe rattristato troppo gli italiani”, ha aggiunto Valentino Picone.

Ficarra e Picone stanno per tornare a Striscia la notizia

Dopo il successo del loro ultimo film – Il primo Natale – Ficarra e Picone torneranno al timone di Striscia la notizia da martedì 7 gennaio.