Ficarra e Picone nominati insieme ai David: il web li spernacchia

Incredibile ma vero, gli organizzatori dei David di Donatello 2023 (il più importante riconoscimento italiano per il mondo del cinema) hanno scelto di regalare una nomination anche a Ficarra e Picone, all’anagrafe Salvo Ficarra e Valentino Picone, i due celebri comici siciliani a lungo conduttori di Striscia la notizia.

Quello che colpisce, al di là della nomination di per sé, è il fatto che i due comici non siano stati nominati da soli, ma in coppia. Proprio così: se la giuria volesse assegnare loro il tanto ambito premio i due se lo dovrebbero “dividere”. Si tratta di uno scenario decisamente inedito per una simile manifestazione, che per la prima volta ha scelto di nominare per Miglior attore un duo.

La candidatura ai due è arrivata grazie al loro lavoro sul nuovo film diretto da Roberto Andò, intitolato La Stranezza. La pellicola vede i due comici recitare al fianco di un cast di tutto rispetto composto tra gli altri anche da Toni Servillo. Ebbene, questa nomination così bizzarra è stata fortemente criticata dal popolo del web, che su Twitter ha dedicato alle premiazioni diversi cinguettii ironici.

“Ah ma quindi Ficarra e Picone sono un unico organismo” commenta qualcuno, mentre altri si sono spinti più in là criticando ancora più aspramente i responsabili di questa scelta (“Per favore diteci chi è il genio che l’ha proposta!” dice @GianlucaLad). A rendere ancora più bizzarra la decisione è il fatto che colleghi come Luca Marinelli o Alessandro Borghi, nominati per lo stesso film (Le 8 montagne) hanno ricevuto la candidatura separatamente (sono tra l’altro i due favoriti). Qui sotto alcuni dei tweet che hanno spernacchiato i David e Ficarra e Picone.

mi sto pisciando per ficarra e picone un’unica entità tipo i concorrenti dei reality ???????? amando https://t.co/4U2pJdPktb — sar (@babydybss) March 30, 2023

Ficarra e Picone concorrente unico come i Cugini di Campagna a La fattoria #david68 https://t.co/ESWH5ruvM0 — alfonsoparty (@Alfons0Party) March 30, 2023

Ficarra e Picone 2 corpi 1 solo cervello, un unico essere senziente, la coppia che vale uno un po’ tipo concorrente del #gfvip https://t.co/fC2VMqmiNk pic.twitter.com/14aFTGn5uO — Il farmacista di Lavagna (@neodie) March 30, 2023

La Stranezza: di cosa parla il film con Ficarra e Picone candidato ai David di Donatello 2023

La pellicola è uscita nelle sale lo scorso 27 ottobre 2022. Il film in costume è ambientato negli anni ’20 e racconta la storia del poeta Luigi Pirandello, che un giorno incontra per caso una coppia di teatranti improvvisati impegnati nella produzione di un nuovo spettacolo.

Pirandello, invero, incontra i due dopo la morte della sua balia, per la quale ha bisogno di organizzare un solenne funerale: i due attori improvvisati che conoscerà sul suo cammino sono in realtà becchini. Questi ultimi due personaggi, Sebastiano (“Bastiano”) Vella e Onofrio (“Nofrio”) sono per l’appunto interpretati da Ficarra e Picone.