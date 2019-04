Fiammetta Cicogna incinta di due gemelli: il gossip

Fiammetta Cicogna è in dolce attesa. La conduttrice aspetterebbe due gemelli dal compagno Carl Hirschmann

Tutti ricordiamo Fiammetta Cicogna per il suo ruolo in spot televisivi e in tante trasmissioni. Nella sua carriera sul piccolo schermo, l’abbiamo vista anche al timone di importanti programmi come quello di Italia 1, Wild-Oltrenatura. Ora la conduttrice è incinta e starebbe aspettando due gemelli. A lanciare la notizia è il settimanale Grazia che nell’ultimo numero ha svelato che la modella e conduttrice darebbe al compagno di origini franco-svizzere due bambini. Il settimanale l’ha paparazzata nel corso di un evento pubblico mentre era in compagnia del compagno Carl Hirschmann e la didascalia della foto parla chiaro e annuncia proprio doppio fiocco per la coppia. La loro storia d’amore procede a gonfie vele da diversi anni oramai, quando si sono innamorati dopo la rottura di Fiammetta con Tommy Chiabra, giovanissimo uomo d’affari nonché proprietario della Royal Yacht, azienda di imbarcazioni di lusso.

Fiammetta Cicogna aspetta due gemelli: il gossip del settimanale

Una bellissima notizia per Fiammetta Cicogna e il compagno Carl. La conduttrice starebbe aspettando ben due gemelli, come svela, lanciando il gossip, il settimanale Grazia. “Fiammetta Cicogna incinta di due gemelli“, recitano le pagine del giornale senza, però, svelare altro. Lo scoop è ora servito a siti e giornali che si occupano di vip e star nel mondo della tv e dello spettacolo, soprattutto nostrano. La Cicogna è fidanzata da tantissimo tempo con il multimilionario di origini franco-svizzere Carl Hirschmann. Sulla felicità della coppia aleggiano ancora i problemi di Carl con la giustizia.

Fiammetta Cicogna: i problemi con la giustizia del fidanzato Carl

Sono passati davvero tanti anni quando Carl, fidanzato di Fiammetta Cicogna, ha avuto problemi con la giustizia. Era il 2012 quando il multimilionario era stato giudicato colpevole dal Tribunale svizzero per aver avuto una relazione con una minorenne, anche se lui non sapeva la vera età della giovane.