Fialdini blocca l’intervista con Rocio: sfogo e gelo in studio

La conduttrice, nel corso della puntata di Da noi… A ruota libera del 28 maggio, se l’è presa per il chiasso in studio

Anche la docile e sempre pacata Francesca Fialdini ogni tanto perde le staffe. Ma pure quando si imbizzarrisce mantiene un certo aplomb. Nel corso della puntata di Da noi… a ruota libera in onda su Rai Uno domenica 28 maggio, la conduttrice di Massa si è vista per un momento costretta a bloccare l’intervista a Rocio Munoz Morales, attrice iberica nonché compagna di vita di Raoul Bova. Motivo? Qualcuno non ripreso dalle telecamere pare che stesse facendo baccano in modo fastidioso. La giornalista, evidentemente stizzita dai rumori, si è voltata verso delle persone non inquadrate (probabilmente alcuni addetti ai lavori del programma), pronunciando un lapidario sfogo: “Vi prego di fare silenzio in studio, grazie“. Per qualche istante è calato il gelo, ma l’obbiettivo è stato raggiunto: in un amen non è più volata una mosca.

Non è la prima volta che si verifica una situazione simile in uno studio televisivo. Lo scorso anno, ad esempio, fu Mara Venier, nel corso di una puntata di Domenica In, a fare una ramanzina ad alcuni suoi collaboratori che sembra stessero chiacchierando ad alta voce mentre lei stava orchestrando un’intervista. Pure in quel frangente calò il gelo in studio e in un batter baleno tutti si ammutolirono.

Rocio Munoz Morales e il gossip

Tornando all’intervista di Rocio Munoz Morales, l’artista spagnola ha parlato della sua vita privata e professionale, ricordando quando arrivò in Italia. Naturalmente non poteva mancare un pensiero rivolto al compagno Bova. Nonostante ogni tre per due il gossip mormori di presunte crisi sentimentali nella coppia, l’attrice ha sottolineato che non c’è alcuna difficoltà grave nella sua relazione. Anzi ha voluto rimarcare quanto il divo sia per lei un punto fermo.

Nessuna domanda su eventuali nozze. E per fortuna, viene da dire. Morales ha spiegato svariate volte che il matrimonio non è per lei e per il compagno una priorità. Dall’altro lato ha dichiarato che se dovesse arrivare una proposta sarebbe contenta. Insomma, se Bova dovesse presentarsi con l’anello il sì sarebbe scontato. Ma al momento pare che questo matrimonio ‘non s’ha da fare’.