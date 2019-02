Festival di Sanremo prima puntata, problemi di audio: pubblico scatenato

Festival di Sanremo 2019, problemi di audio nella prima serata: le critiche del pubblico social

Siamo entrati nel clou del Festival di Sanremo 2019. Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio hanno aperto la prima serata della kermesse canora. La gara dei Big è già partita, ma con qualche piccolo imprevisto. A quanto pare, al Teatro dell’Ariston stanno avendo qualche problema tecnico di non poco conto. La cosa che emerge a prima vista, o meglio dire a primo udito è il volume della voce dei cantanti che si sono esibiti finora. Tutti i telespettatori si sono resi conto di questo particolarissimo dettaglio e lo hanno fatto immediatamente presente sui social. Gli utenti i Twitter si stanno scatenando nel vero senso della parola.

Sanremo 2019, l’audio del teatro Ariston non piace: le critiche del pubblico

I problemi di audio sembra stiano creando un disagio generale a casa. Il pubblico della 69° edizione del Festival non riesce a sentire le parole dei brani interpretati dai Big. Tutto ciò sta portando a non poco scompiglio. Alcune persone chiedono di sistemare tale problema il prima possibile. Per tanto altri questo imprevisto potrebbe sfavorire i cantanti. Ovviamente, c’è anche chi fa molta ironia, tanto da arrivare a dire che molto probabilmente il fonico di Sanremo si trova in cassa integrazione. Una cosa è certa: tutti a casa si sono resi conto di quando il volume dell’orchestra sia molto più alto della voce dei concorrenti.

Festival di Sanremo: prime critiche e giudizi sui Big e i conduttori

In ogni caso, al Teatro dell’Ariston stanno sicuramente cercando di rimediare a tale problema di audio. E mentre la gara dei Big procede, sui social arrivano i primi commenti sulle canzoni che sono già state interpretate. Al momento, nessuno ha colpito in particolare modo il pubblico. Mentre sui tre conduttori non sembra essere stata aperta ancora alcuna discussione. È ancora troppo presto per dare un giudizio sulla conduzione di Virginia, Claudio e Baglioni.